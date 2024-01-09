《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上海財經大學應用統計研究中心最新公布的

調查結果顯示，２０２３年第四季度，上海市投資者信心指數為９８﹒１５點，環比下降

５﹒１０點，同比下降１３﹒０３點，指數落入悲觀區域，表明上海市投資者情緒轉向悲觀。

分項指數中，上海市企業家投資信心指數為１０３﹒７３點，環比下降７﹒２６點，同比下

降７﹒８７點，指數仍處於樂觀區域；上海市機構投資者信心指數為１０４﹒４２點，環比微升

０﹒２６點，同比下降１３﹒１６點，指數仍處於樂觀區域；上海市個人投資者信心指數為

８４﹒６６點，環比下降７﹒３５點，同比下降２１﹒８８點，該指數仍處於悲觀區域。

上海社會調查研究中心上財分中心主任徐國祥指出，去年四季度導致上海市投資者心態轉向

悲觀的主要原因有三點：一是全球地緣政治風險加劇，國內外經濟復甦進程不及預期，內生發展

動力不足，經濟面臨較大下行壓力；二是受出口超預期下降以及房地產市場低迷等因素的影響，

製造業與非製造業ＰＭＩ均有所降低，企業盈利空間縮小，就業形式不容樂觀，社會消費需求疲

軟；三是Ａ股市場整體處於震盪下行狀態，機構投資者和個人投資者的投資收益偏低。在聯儲局

加息政策影響下大量外資流出，市場流動性減弱，Ａ股整體市值處於低位，投資者情緒受挫。

