《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上海復旦大學公布的《復旦大學２０２２－
２０２３學年本科教學質量報告》顯示，該校２０２３年應屆本科畢業生總體就業率達
８８﹒６９％，主要的去向是升學。共有２２７８名畢業生選擇繼續念書，其中出國留學５６４
人，國內升學１７１４人。直接就業人數為５８３人，佔比１８﹒０７％。選擇繼續深造的學生
佔畢業生總數的７０﹒６１％。
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09/01/2024 16:21
《駐滬專電》上海復旦大學：２０２３本科畢業生直接就業不足兩成
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上海復旦大學公布的《復旦大學２０２２－
２０２３學年本科教學質量報告》顯示，該校２０２３年應屆本科畢業生總體就業率達
８８﹒６９％，主要的去向是升學。共有２２７８名畢業生選擇繼續念書，其中出國留學５６４
人，國內升學１７１４人。直接就業人數為５８３人，佔比１８﹒０７％。選擇繼續深造的學生
佔畢業生總數的７０﹒６１％。
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