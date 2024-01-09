《經濟通通訊社９日專訊》畢馬威發表的ＩＰＯ展望顯示，雖然２０２３年香港ＩＰＯ活動

持續乏力，但畢馬威預計今年香港市場將見復甦，並將於２０２４年重返全球ＩＰＯ排名前五位

。

畢馬威中國資本市場及執業技術主管合夥人劉國賢表示，地緣政治不穩、高息、經濟復甦不

如預期等因素，或許繼續影響２０２４年資本市場的表現，但最壞情況看似已成過去，有利

ＩＰＯ市場漸趨穩定。



＊新興產業助今年ＩＰＯ市場復甦＊



畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀表示，２０２３年香港的

ＩＰＯ市場相對緩慢，主要由於全球市場不明朗，導致企業和投資者持觀望態度。儘管市場情緒

仍然疲弱，但香港資本市場的基本面依然強韌。

隨著投資者將目光投射到人工智能、半導體和綠色技術等科技，香港已預備好藉著這些新興

產業的強勁發展趨勢來帶動今年ＩＰＯ市場活動的復甦。



＊Ａ股ＩＰＯ需求依然殷切＊



上海證券交易所和深圳證券交易所去年集資額較２０２２年分別減少４７％和３２％，但Ａ

股市場仍在全球ＩＰＯ市場中舉足輕重，佔２０２３年整體集資總額約４０％。

Ａ股ＩＰＯ申請宗數近日有所下降，但仍維持於約７８０宗的水平，反映需求依然殷切。其

中６８％屬於工業市場和信息技術、媒體及電訊（ＴＭＴ）行業，足以支持２０２４年的ＩＰＯ

活動。

畢馬威中國資本市場合夥人劉大昌表示，中國內地在疫情後的經濟復甦不及預期，因此政府

積極發展資本市場，以推動實體經濟增長。展望２０２４年，隨著監管機構致力支持科技、研發

及可持續發展行業，預計相關舉措有助促進Ａ股資本市場的長遠穩定發展。（ｈｐ）







