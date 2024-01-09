《經濟通通訊９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰

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國家主席習近平８日上午在中共第二十屆中紀委第三次全體會議上發表講話稱，要以永遠在路上

的堅韌和執著，精准發力、持續發力，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰。



推動消費持續擴大完善市場和流通體系

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１月７日至８日，全國商務工作會議在京召開。會議提出，２０２４年全國商務系統要推動消費

從疫後恢復轉向持續擴大，鞏固外貿外資基本盤，擴大高水平對外開放，防範化解商務領域風險

，著力推動商務高質量發展。



抓項目促消費興產業，奮力實現經濟「開門紅」

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２０２４年伊始，各地抓項目、促消費、興產業動作頻頻，既攻堅「開門紅」，又著眼「謀長遠

」。專家表示，各地工作目標思路進一步明確，將為全年經濟穩定增長打下良好基礎。





《上海證券報》



堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰

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國家主席習近平８日上午在中共第二十屆中紀委第三次全體會議上發表講話稱，要以永遠在路上

的堅韌和執著，精准發力、持續發力，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰。



穩訂單拓市場布新局，外貿向好態勢持續鞏固

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２０２４年開年，外貿企業積極搶訂單、拓市場，努力抓住新機遇。面對外貿發展的困難與挑戰

，多部門也將推出新政策，著力培育新動能。受訪專家認為，多方合力下，中國外貿有望在變局

中開新局。



義烏：在轉型中構建新時代的世界商圈

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剛剛過去的２０２３年，儘管外貿形勢嚴峻，但被譽為「世界超市」的義烏，勾畫出了一條「活

力曲線」。數據顯示，２０２３年１至１１月，義烏市進出口總值首次突破５０００億元（人民

幣．下同）大關，達到５２２１﹒２億元，同比增長１８﹒１％；其中出口４６１６﹒２億元，

同比增長１５﹒７％。





《證券時報》



堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰

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國家主席習近平８日上午在中共第二十屆中紀委第三次全體會議上發表講話稱，要以永遠在路上

的堅韌和執著，精准發力、持續發力，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰。



項目建設市場開拓捷報頻傳，央國企著力謀新篇

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２０２４年新年伊始，國資央企和各地國有企業的項目建設、市場開拓捷報頻傳。同時，央企集

團陸續召開會議部署２０２４年重點任務，提出高質量發展新要求，央企與地方國有企業，國有

企業與其他所有制企業的協同合作也在加緊謀篇布局。



首家省級金融委亮相

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近日，原「江蘇省地方金融監督管理局」官網信息調整，首頁網站名稱已更改為「江蘇省地方金

融管理局」。一同列於首頁的名稱還有「中共江蘇省委金融委員會辦公室」和「中共江蘇省委金

融工作委員會」。此次江蘇省地方金融管理局的亮相，意味著籌備已久的地方金融監管體制改革

正漸次落地。（ｌｃ）

