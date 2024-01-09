《神州經脈》滬深股市今早窄幅低開，在人行燃點寬鬆預期後市況轉佳，旅遊餐飲板塊大幅

落鑊，基建股走高，地產股低位反彈轉升，帶動滬綜指小幅回升，午後保持窄幅上落格局，全日

收升０﹒２％，報２８９３﹒２５，早段曾觸及２９００點但無以為繼，反映在該整數關口仍見

強阻力。深成指升０﹒２７％，創業板指升０﹒３７％。

兩市成交維持低水平，全日６７４２億元（人民幣．下同），按日增２﹒５％。外資今日通

過陸股通淨流入１８７５萬元，上個交易日流出後轉流入。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日早盤窄幅區間震盪，午後跌穿７﹒１６，尾盤跌幅

收窄，收報７﹒１５９０，較上個交易日４時３０分收盤價小升９點子，止五連跌，全日在

７﹒１５５４至７﹒１６２９之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０１０，較上個交易日跌４點子，與市場預測偏離仍近

５００點，上個交易日報７﹒１００６。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中共中央總書記習近平８日上午在中紀委第三次全體會議上發表講話，強調要持續保持懲

治腐敗高壓態勢，把嚴懲政商勾連的腐敗作為攻堅戰重中之重，堅決打擊以權力為依托的資本逐

利行為，堅決防止各種利益集團、權勢團體向政治領域滲透。深化整治金融、國企、能源、醫藥

和基建工程等權力集中、資金密集、資源富集領域的腐敗，清理風險隱患。懲治「蠅貪蟻腐」。



２﹒ 中國地方財政問題持續緊張，作為地方融資平台的城投公司四出撲水，於去年第四季密集

發行短期限（３６４天）境外美元債，分析指這類３６４天期離岸債的還款期限剛好比一年期債

券少一天，能繞開國家發改委有關一年期以上的境外債須經審核的規定。據外電周一（８日）報

道，監管機構為防地方打擦邊球，日前已暫停了相關期限美元債的發行。針對有關報道內容，國

家外匯局回應查詢稱，其未出台新的跨境融資政策。



３﹒ 英偉達宣布理想汽車已選擇ＮＶＩＤＩＡ ＤＲＩＶＥ Ｔｈｏｒ中央車載計算機，用於

下一款車型，同時宣布與長城汽車、小米和吉利旗下極氪達成合作，這幾家廠商均已採用

ＮＶＩＤＩＡ ＤＲＩＶＥ Ｏｒｉｎ平台為其智能自動駕駛系統提供動力。英偉達汽車副總裁

吳新宙表示，當今智能汽車首選的ＡＩ汽車計算機是ＮＶＩＤＩＡ ＤＲＩＶＥ Ｏｒｉｎ，汽

車製造商愈來愈多地尋求其後繼產品ＮＶＩＤＩＡ ＤＲＩＶＥ Ｔｈｏｒ的先進功能和ＡＩ性

能來制定未來的車輛路線圖。



４﹒ 人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾指出，人行將強化逆周期和跨周期調節，從總量、結構、價

格三方面發力，為經濟高質量發展營造良好的貨幣金融環境。在總量方面，人民銀行將綜合運用

公開市場操作、中期借貸便利、再貸款再貼現、準備金等基礎貨幣投放工具，為社會融資規模和

貨幣信貸合理增長提供有力支撐；同時，防止資金淤積，引導金融機構加強流動性風險管理，維

護貨幣市場平穩運行。



５﹒ 中國政府去年首度提出「三大工程」（保障性住房、城中村改造和平急兩用公共基礎設施

）計劃，期望藉此解決經濟增長失速、房地產市場下行等問題，抵押補充貸款（ＰＳＬ）工具亦

重出江湖，為三大工程提供中長期資金支持。去年１２月國家開發銀行、中國進出口銀行、中國

農業發展銀行ＰＳＬ淨新增３５００億元，而據人民銀行昨日（８日）公告，去年全年新增

ＰＳＬ額度５０００億元，意味著後續還有１５００億ＰＳＬ有待投放。



６﹒ 中國商務部、中央台辦、國家發改委及工信部聯合印發《關於經貿領域支持福建探索海峽

兩岸融合發展新路若干措施的通知》，從５個方面提出１４項措施，包括推動福建自貿試驗區對

台先行先試，支持福建加強對台招商引資，支持深化閩台產業融合等，以助進一步加強閩台經貿

交流合作，深化兩岸經貿融合發展，支持台商台企更好融入新發展格局。



７﹒ 國家發改委、商務部、市場監管總局發布《關於支持廣州南沙放寬市場准入與加強監管體

制改革的意見》，提出１５項措施，包括推動海陸空全空間無人體系准入標準實施和應用，建設

大灣區無人體系產業孵化基地。加快智能（網聯）汽車多場景試點應用及商業化運營，推動電動

垂直起降飛行器（ｅＶＴＯＬ）和智能網聯汽車緊密聯接。支持廣州期貨交易所立足於服務實體

經濟高質量發展、綠色低碳發展、粵港澳大灣區建設和共建「一帶一路」，有序拓展品種布局。

加快建設粵港澳大灣區（廣州南沙）跨境理財和資管中心。支持推動在南沙實施外國人１４４小

時過境免簽政策及遊輪免簽政策等。



８﹒ 上海鏈家研究院監控的數據顯示，去年上海新房累計成交約８萬套，同比下降１１％；成

交均價約為每平方米６﹒８萬元，同比上升３％；累計成交金額約６０５０億元，同比下降７％

；套均總價約７５９萬元，同比上升４％。二手房累計成交金額６０５５億元，同比增長１６％

；成交套數１８﹒０１萬套，同比增長１３％。另外，上海財經大學應用統計研究中心最新公布

的調查結果顯示，２０２３年第四季度上海市消費者信心指數為１０１﹒７點，環比略升０﹒３

點，同比上升１點。其中購房意願指數為５９﹒２點，環比大升１６﹒２點，但同比下降５﹒９

點，仍處較低位。（ｓｌ）

