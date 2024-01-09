《鍾之日記》１月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



滬深股市今早窄幅低開，在人行燃點寬鬆預期後市況轉佳，旅遊餐飲板塊大幅落鑊，基建股

走高，地產股低位反彈轉升，帶動滬綜指小幅回升，午後保持窄幅上落格局，全日收升０﹒２％

，報２８９３﹒２５點，早段曾觸及２９００點但無以為繼，反映在該整數關口仍見強阻力。深

成指升０﹒２７％，創業板指升０﹒３７％。

兩市成交維持低水平，全日６７４２億元人民幣，按日增２﹒５％。

人民銀行今日進行６５０億元人民幣７天期逆回購，淨回籠１５７０億元人民幣，為開年以

來連續第六個交易日收水，累計收水２６２００億元人民幣。不過人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾

接受訪問時指出，人行將綜合運用公開市場操作、中期借貸便利、再貸款再貼現、準備金等基礎

貨幣投放工具，為社會融資規模和貨幣信貸合理成長提供有力支撐，外界解讀當局暗示可能通過

降低存款準備金率來刺激信貸。



＊美股大反攻，港股收市前摔跤＊



美股在科技股七巨頭帶動下，在新年第二周首個交易日擺脫開局不利，周一（８日）全線大

反彈，儘管波音因機艙門飛脫事件被拋棄，納指仍收漲３１９點；道指收漲２１６點。不過港股

繼續走出獨立行情，盤中最多曾升１９０點，午後升幅收窄，到收市競價時段轉彎倒跌，恒指全

日收報１６１９０，跌３４點或０﹒２％，主板成交逾８１９億元。



＊ＰＳＬ尚有千五億彈藥，內房無心情＊



人民銀行昨日公告，去年全年新增ＰＳＬ額度５０００億元人民幣，扣除１２月三大政策性

銀行淨新增ＰＳＬ共３５００億元人民幣，意味著後續還有１５００億人民幣ＰＳＬ有待投放。

根據長江宏觀測算，在中性假設下，５０００億元人民幣ＰＳＬ及１５００億元人民幣專項債多

增，未計槓桿作用，預計合計拉動地產投資２﹒８至５﹒８個百分點，將是今年穩增長的關鍵抓

手。

中國政府去年首度提出「三大工程」（保障性住房、城中村改造和平急兩用公共基礎設施）

計劃，期望藉此解決經濟增長失速、房地產市場下行等問題。事實上，中國此前面臨的兩次經濟

下行周期，都是利用加大政府投資來尋求經濟增長的，例如四萬億投資計劃、棚改等，而此次提

出的「三大工程」也一樣，預計在春節過後各地的三大工程項目將陸續落地，成果如何市場拭目

以待。

基建股反應平平，中車（０１７６６）、中交建（０１８００）齊跌０﹒６％，中鐵建

（０１１８６）跌０﹒２％；內房股跌勢更強，綠城中國（０３９００）瀉６﹒８％，越地

（００１２３）跌２﹒９％，融創中國（０１９１８）跌２﹒２％，新城發展（０１０３０）跌

１﹒８％，世茂集團（００８１３）跌１﹒８％，碧桂園（０２００７）跌１﹒４％。



＊政府力谷消費，節前食品餐飲看漲＊



東北冰雪遊火爆出圈，帶起一陣旅遊消費潮，隨著春節假期臨近，多地促消費部署已緊鑼密

鼓展開，搶抓傳統消費旺季機遇。

從政府工作謀劃看，推動消費持續恢復是２０２４年經濟工作的重中之重。全國商務工作會

議在京召開，研究部署２０２４年商務工作，其中「推動消費持續擴大，完善市場和流通體系」

列在了八項重點工作的首位，明確今年要以「消費促進年」為主線，辦好各類促消費活動，激發

消費潛能，培育壯大新型消費，穩定和擴大傳統消費。

消費相關板塊見升幅，例如餐飲類股，奈雪的茶（０２１５０）收漲２﹒５％，九毛九

（０９９２２）升約１％；食品飲料方面，蒙牛（０２３１９）升１﹒２％，周黑鴨

（０１４５８）升１％，統一企業中國（００２２０）升０﹒４％；服飾板塊則有裕元集團

（００５５１）漲逾２％，安踏體育（０２０２０）升１﹒４％，申洲國際（０２３１３）微升

０﹒３％。





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