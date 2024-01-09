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AH股新聞

09/01/2024 09:27

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０１％，人行官員發言被認為暗示降準

　　《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾指出，人行將綜合運用公開市場操
作、中期借貸便利、再貸款再貼現、準備金等基礎貨幣投放工具，為社會融資規模和貨幣信貸合
理成長提供有力支撐。外界解讀當局暗示可能通過降低存款準備金率來刺激信貸。
　　滬深股市今早窄幅低開，滬綜指低開０﹒０１％，報２８８７﹒１１點，深成指高開
０﹒１５％，旅遊、半導體板塊造好，能源、銀行股走低。
　　人民銀行今日進行６５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠１５７０億元，為開
年以來連續第六個交易日收水，累計收水２６２００億元。
　　地方城投於去年第四季密集發行短期限（３６４天）境外美元債，繞開國家發改委有關一年
期以上境外債須經審核的規定，據報監管機構已經叫停類似美元債的發行。國家外匯局回應查詢
稱，其未出台新的跨境融資政策，但將積極配合相關部門按照嚴控增量、化解存量原則，穩妥有
序化解地方政府融資平台債務風險。
　　另外，中共中央總書記習近平在中紀委第三次全體會議上發表講話，強調要持續保持懲治腐
敗高壓態勢，深化整治金融、國企、能源、醫藥和基建工程等權力集中、資金密集、資源富集領
域的腐敗，清理風險隱患。（ｅｙ）

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