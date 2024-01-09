《經濟通通訊社９日專訊》滬深股市今早窄幅低開，在人行燃點寬鬆預期後市況轉佳，旅遊

餐飲板塊大幅落鑊，基建股走高，地產股低位反彈轉升，帶動滬綜指小幅回升，半日收升

０﹒３４％，報２８９７﹒３７，曾觸及２９００點但無以為繼，反映在該整數關口仍見強阻力

。ＡＩ晶片概念活躍，深成指升０﹒３６％，創業板指升０﹒４８％。

兩市成交維持低水平，半日交投４２４１億元（人民幣．下同），較上日（８日）同時段成

交增加５﹒３％。

人民銀行今日進行６５０億元７天期逆回購，淨回籠１５７０億元，為開年以來連續第六個

交易日收水，累計收水２６２００億元。不過人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾接受訪問時指出，人

行將綜合運用公開市場操作、中期借貸便利、再貸款再貼現、準備金等基礎貨幣投放工具，為社

會融資規模和貨幣信貸合理成長提供有力支撐，外界解讀當局暗示可能通過降低存款準備金率來

刺激信貸。



＊ＰＳＬ提預告，基建地產快上車＊



人民銀行昨日公告，去年全年新增ＰＳＬ額度５０００億元，扣除１２月三大政策性銀行淨

新增ＰＳＬ共３５００億元，意味著後續還有１５００億ＰＳＬ有待投放。根據長江宏觀測算，

在中性假設下，５０００億元ＰＳＬ及１５００億元專項債多增，未計槓桿作用，預計合計拉動

地產投資２﹒８至５﹒８個百分點，將是今年穩增長的關鍵抓手。

建築股拉漲，瑞和股份（深：００２６２０）漲停，雅博科技（深：００２３２３）升

６﹒９％，百利科技（滬：６０３９５９）升５﹒６％，華電重工（滬：６０１２２６）走高

４﹒９％，園林股份（滬：６０５３０３）升３﹒５％，龍建股份（滬：６００８５３）升

３﹒３％。

地產股同樣有支持，新湖中寶（滬：６００２０８）飆６﹒２％，華僑城Ａ

（深：００００６９）升２４５％，招商蛇口（深：００１９７９）升２％，金地集團

（滬：６００３８３）升１﹒５％，保利發展（滬：６０００４８）升０﹒９％，萬科Ａ

（深：０００００２）揚０﹒６％。



＊旅遊板塊最強勢，北方兩股漲停＊



農曆新年佳節將至，作為疫情後內地首次全面放寬遊客入境的春節假期，旅遊業搵銀能力備

受期待，尤其是今年冰雪旅遊大受歡迎，有望重現山東淄博燒烤熱潮。旅遊股今早領漲，大連聖

亞（滬：６００５９３）、長白山（滬：６０３０９９）漲停，中國中免（滬：６０１８８８）

升７﹒５％，黃山旅遊（滬：６０００５４）升５﹒３％，雲南旅遊（深：００２０５９）升

４％。

英偉達宣布推出三款帶有額外組件的新型桌面級ＧＰＵ，售價介乎５９９至９９９美元，英

偉達稱新晶片可令電腦用戶能夠更好地利用個人電腦上的ＡＩ，而無需依賴通過互聯網訪問的遠

程服務，且新產品不會觸發美國政府對中國的出口禁令。Ａ股英偉達概念上揚，鉑科新材

（深：３００８１１）漲４﹒４％，奧比中光（滬：６８８３２２）升２﹒７％，奧拓電子

（深：００２５８７）升２﹒５％，勝宏科技（深：３００４７６）揚２﹒１％。（ｅｙ）

