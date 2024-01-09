《經濟通通訊社９日專訊》滬深股市今早窄幅低開，在人行燃點寬鬆預期後市況轉佳，旅遊

餐飲板塊大幅落鑊，基建股走高，地產股低位反彈轉升，帶動滬綜指小幅回升，午後保持窄幅上

落格局，全日收升０﹒２％，報２８９３﹒２５，早段曾觸及２９００點但無以為繼，反映在該

整數關口仍見強阻力。深成指升０﹒２７％，創業板指升０﹒３７％。

兩市成交維持低水平，全日６７４２億元（人民幣．下同），按日增２﹒５％。

人民銀行今日進行６５０億元７天期逆回購，淨回籠１５７０億元，為開年以來連續第六個

交易日收水，累計收水２６２００億元。不過人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾接受訪問時指出，人

行將綜合運用公開市場操作、中期借貸便利、再貸款再貼現、準備金等基礎貨幣投放工具，為社

會融資規模和貨幣信貸合理成長提供有力支撐，外界解讀當局暗示可能通過降低存款準備金率來

刺激信貸。



＊旅遊消費拉動漲停潮＊



農曆新年佳節將至，作為疫情後內地首次全面放寬遊客入境的春節假期，旅遊業搵銀能力備

受期待，尤其是今年冰雪旅遊大受歡迎，有望重現山東淄博燒烤熱潮。旅遊股領漲，大連聖亞

（滬：６００５９３）、長白山（滬：６０３０９９）漲停，天目湖（滬：６０３１３６）漲

８﹒８％，中國中免（滬：６０１８８８）升６﹒４％，黃山旅遊（滬：６０００５４）升

４﹒９％，雲南旅遊（深：００２０５９）升３﹒９％。

全國商務工作會議對２０２４年商務工作進行了部署，強調要推動消費持續擴大，辦好各類

促消費活動，激發消費潛能。其他消費股亦見顯著跟漲，例如服裝板塊，深中華Ａ

（深：００００１７）、龍頭股份（滬：６００６３０）、浙江自然（滬：６０５０８０）、太

平鳥（滬：６０３８７７）集體漲停，牧高笛（滬：６０３９０８）升５﹒９％，富安娜

（深：００２３２７）升４﹒５％；家品股方面，松發股份（滬：６０３２６８）、亞振家居

（滬：６０３３８９）漲停，樂歌股份（深：３００７２９）升６﹒６％，華立股份

（滬：６０３０３８）升５﹒９％。



＊電信股飄綠，四大行先跌後穩＊



三大電信商Ａ股午後突急跌，Ａ股聯通（滬：６０００５０）挫２﹒９％，中國電信Ａ

（滬：６０１７２８）跌１﹒１％，中國移動（滬：６００９４１）跌０﹒５％。除電信股外，

軟件、信創方向的科技股同現跌浪，指南針（深：３００８０３）瀉１３﹒８％，中國軟件

（滬：６００５３６）跌９﹒７％，同花順（深：３０００３３）跌５﹒８％，直真科技

（深：００３００７）跌５﹒６％，龍軟科技（滬：６８８０７８）走低５﹒３％。

中共中央總書記習近平強調深化整治金融等領域的腐敗問題，四大行Ａ股早段腳軟盤中收穩

，中行（滬：６０１９８８）、建行（滬：６０１９３９）、農行（滬：６０１２８８）、工行

（滬：６０１３９８）集體無升跌。

（ｅｙ）





表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３２９２﹒５０ ＋０﹒２０

上證綜合指數 ２８９３﹒２５ ＋０﹒２０ ２９４４﹒４６

上證Ａ股指數 ３０３３﹒６０ ＋０﹒２０

深證成份指數 ８９７１﹒７２ ＋０﹒２７ ３７９４﹒９６

深圳創業板指數 １７５０﹒７８ ＋０﹒３７

上證Ｂ股指數 ２２４﹒３３ －２﹒７４ １﹒５８

深證Ｂ股指數 １０５５﹒１５ －０﹒３７ ０﹒８０

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