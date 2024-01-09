《經濟通通訊社９日專訊》英偉達宣布推出三款帶有額外組件的新型桌面級ＧＰＵ，可令電
腦用戶能夠更好地利用個人電腦上的ＡＩ，而無需依賴通過互聯網訪問的遠程服務。英偉達表示
這些晶片是現有產品的更新版本，新的ＧｅＦｏｒｃｅ ＲＴＸ ４０８０ ＳＵＰＥＲ定於１
月３１日上市，售價為９９９美元；售價７９９美元的ＲＴＸ ４０７０ Ｔｉ ＳＵＰＥＲ和
售價５９９美元的４０７０ Ｓｕｐｅｒ，將於本月晚些時候上市。
英偉達還稱其新產品不會觸發美國政府對中國的出口禁令。
Ａ股英偉達概念即上揚，鉑科新材（深：３００８１１）漲５﹒５％，奧比中光
（滬：６８８３２２）升４﹒５％，勝宏科技（深：３００４７６）升４％，超圖軟件
（深：３０００３６）、奧拓電子（深：００２５８７）、億道信息（深：００１３１４）及鴻
博股份（深：００２２２９）等均升逾３％。
＊掌趣科技悠米互娛與英偉達開展合作＊
另外，內媒從掌趣科技（深：３００３１５）方面獲悉，公司聯合悠米互娛與英偉達在ＡＩ
技術與應用方面開展合作，英偉達將向「ＡＩ遊戲創作平台」提供ＤＬＳＳ、
Ａｕｄｉｏ２Ｆａｃｅ等ＡＩ技術支持。未來雙方將在ＡＩ遊戲開發工具、ＡＩＧＣ、ＡＩ應用
場景等領域繼續保持交流與合作。
掌趣科技開盤即漲近９％，其後有所回落，現價仍升５％。（ｒｙ）
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