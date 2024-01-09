《經濟通通訊社９日專訊》中國政府去年首度提出「三大工程」（保障性住房、城中村改造

和平急兩用公共基礎設施）計劃，期望藉此解決經濟增長失速、房地產市場下行等問題，抵押補

充貸款（ＰＳＬ）工具亦重出江湖，為三大工程提供中長期資金支持。

去年１２月國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行ＰＳＬ淨新增３５００億元

（人民幣．下同），而據人民銀行昨日（８日）公告，去年全年新增ＰＳＬ額度５０００億元，

意味著後續還有１５００億ＰＳＬ有待投放。《財新》引述政策性銀行人士指，目前三大工程項

目剛剛啟動，估計再過一個多月，三大工程項目會陸續開始放款。

根據長江宏觀測算，在中性假設下，５０００億元ＰＳＬ及１５００億元專項債多增，在不

考慮槓桿作用下，預計合計拉動地產投資２﹒８至５﹒８個百分點，將是今年穩增長的關鍵抓手

。

市場人士分析，ＰＳＬ具有投放基礎貨幣的功能，可在一定程度上替代降準等寬鬆貨幣工具

。不過在三大政策性銀行投放ＰＳＬ後，預計資金面仍未達到寬裕水平，所以降準降息可能性仍

存。（ｅｙ）

