《經濟通通訊社９日專訊》深圳市市場監管局網站公布，局長蔡英權周一率隊到華為

公司調研知識產權工作並座談交流，了解當地重點企業知識產權現狀和訴求，華為、騰訊

（００７００）、比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）相關負責人參加調研和座談。

蔡英權充分肯定三家公司在科技創新和知識產權工作方面取得的顯著成效，感謝他們對深圳

經濟社會發展和知識產權工作的巨大貢獻，對企業提出的意見建議一一進行回應，並就更好服務

創新驅動發展、助力深圳市建設國家知識產權強市建設示範城市和國家知識產權保護示範區提出

希望和建議。

深圳市希望加強與龍頭企業知識產權交流協作，攜手共進，在審查確權、行政執法、仲裁調

解、轉化運用等方面進一步提供支持和服務；希望龍頭企業進一步發揮示範引領作用，總結梳理

高價值專利培育、海外維權等方面經驗做法，將更多的先進經驗與廣大中小微企業進行分享交流

，不斷提高深圳知識產權保護的全球影響力；希望繼續穩步提升ＰＣＴ國際專利申請量，不斷加

強海外專利布局，全力以赴做好中國專利獎申報等工作，推動深圳經濟持續高質量發展。

（ｅｙ）

