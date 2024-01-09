《經濟通通訊社９日專訊》國家流感中心最新一期《流感監測周報》顯示，截至去年１２月

３１日，此前佔據傳播優勢的甲流Ｈ３Ｎ２毒株比例大幅下降，但乙流毒株佔比大幅上升。當周

全國流感流感監測網絡實驗室共檢測流感樣病例監測標本１１４４１份，其中南方檢出２８９５

份陽性，北方檢測到２２０７份陽性，乙型流感佔比分別為２６﹒４％、４７﹒３％。上周全國

流感流感監測網絡實驗室共檢測流感樣病例監測標本１１９９２份，其中南方檢出到３０５８份

陽性、北方２１８２份陽性，乙型流感佔比分別為１８﹒７％、３５﹒２％。

有內媒引述上海交通大學醫學院附屬兒童醫院呼吸科學科帶頭人錢莉玲表示，近兩周醫院門

診的乙流比例明顯升高。對於不少網民指「此次感染乙流較之前甲流感染病程來得更長」、「症

狀也來得更重」，錢莉玲稱，憑其多年臨床經驗看，乙流患者的症狀大多比甲流患者相對較輕，

一部分乙流患者在胃腸道症狀上有較為明顯的症狀，但總體兩者感染後病程都差不多，大多持續

５－７天。她並指出，一般來說，甲流的傳播性較乙流更強，歷次全球流感大流行都是由甲流引

起的，同時甲流也更容易變異。從目前臨床來看，仍然是以甲流Ｈ３Ｎ２佔多數，而無論是甲流

還是乙流，預防和治療手段都類似。（ｓｌ）

