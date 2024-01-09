《經濟通通訊社９日專訊》國家發改委、商務部、市場監管總局發布《關於支持廣州南沙放

寬市場准入與加強監管體制改革的意見》，提出１５項措施，第一項即為「推動海陸空全空間無

人體系准入標准實施和應用」。該項下提出，建設大灣區無人體系產業孵化基地；加快智能（網

聯）汽車多場景試點應用及商業化運營，推動電動垂直起降飛行器（ｅＶＴＯＬ）和智能網聯汽

車緊密聯接，構建與技術發展適配的安全標準及管理規則，實現無人體系產業協同發展和技術跨

界融合。

參與制定並推動實施海陸空全空間無人體系技術標準，研究制定無人系統接入城市建築物的

技術規範。探索空地一體化城市交通管理辦法，打造高效包容的市場准入環境。研究建設區域無

人體系管控調度系統，分類劃設低空空域和航線，簡化航線審批流程，率先在工業生產、物流配

送、應急救援、城市管理以及海上搜救作業等領域開展無人設備產業化應用。支持參與統一的智

能無人體系底層數據體系和開放服務應用平台建設。



＊支持聯合港澳高校、科研院所等開展技術攻關＊



另外，《意見》提出，依托南沙科學城設立國際先進技術應用推進中心（大灣區），服務重

大項目需求，構建先進技術應用轉化流程與評價標准，加快推進商業航天、生物醫藥、海洋科學

等全產業鏈發展，在商業模式、資金合作等方面形成符合技術攻關特徵的新範式，創新應用場景

，促進前沿性顛覆性技術市場化應用。聚焦工業機器人等新質生產力發展，積極引入並推動自主

建立相關國際標準認證組織，構建國際領先的智能設備行業標準與認證體系，面向粵港澳大灣區

及共建「一帶一路」國家和地區核心部件廠商開展檢測認證服務。支持聯合港澳高校、科研院所

等開展技術攻關，推動面向科研等應用場景實現粵港澳數據跨境流通和交易，在科研項目評審、

經費支出、過程管理等方面借鑒港澳及國際管理制度。（ｓｌ）

