《經濟通通訊社９日專訊》國家發改委、商務部、市場監管總局發布《關於支持廣州南沙放

寬市場准入與加強監管體制改革的意見》，提出１５項措施。其中提出，要加快發展特色金融，

打造國際一流的企業跨境投融資綜合服務體系，深化服務貿易創新。具體包括支持廣州期貨交易

所立足於服務實體經濟高質量發展、綠色低碳發展、粵港澳大灣區建設和共建「一帶一路」，有

序拓展品種布局。加快建設粵港澳大灣區（廣州南沙）跨境理財和資管中心。探索建立與國際標

準銜接的綠色金融標準、評估認證及規範管理體系。鼓勵金融機構按照市場化、法治化原則支持

綠色建築發展。

此外，支持以央地統籌推進、省市區聯動、港澳資源協同、市場充分參與的方式推進中國企

業「走出去」綜合服務基地建設。建立境外投資相關政務事項在綜合服務基地的服務窗口，統籌

集成境外投資備案等環節手續。建設專業服務業集聚區，引進法律、金融、會計、諮詢等專業服

務業集聚發展。探索與港澳、國際相關機構共建共享「走出去」綜合服務海外布局網點。



＊積極引入港澳等境外人才，提供更便利工作生活等政策＊



積極引入港澳等境外專業服務人才，研究建立境外職業資格認可清單，提供更便利的工作執

業、跨境流動、生活等支持政策，對於在南沙從業、已在港澳參保的港澳居民，免於在南沙參加

基本養老保險和失業保險。創新發展研發設計、質量認證、檢驗檢測、跨境租賃等新興服務貿易

。優化珠江航運運價服務指數體系，探索推動註冊在廣東自貿試驗區南沙新區片區的企業以保稅

物流方式開展以船供為目的的高低硫燃料油混兌調和業務。（ｓｌ）

