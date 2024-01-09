《經濟通通訊社９日專訊》國家發改委、商務部、市場監管總局發布《關於支持廣州南沙放

寬市場准入與加強監管體制改革的意見》，提出１５項措施。其中提出，支持推動在南沙實施外

國人１４４小時過境免簽政策及遊輪免簽政策。塑造國際化高品質的生活圈，支持提供與港澳相

銜接的公共服務，引進香港地區註冊獸醫、先進動物診療機構進駐南沙，探索香港地區進境獸藥

區域定點使用模式。拓展廣東省電子處方中心功能，優化醫療服務與藥品流通體系，探索放寬特

定全營養配方食品互聯網銷售限制。

鼓勵國內外生物醫藥與健康企業和研發機構在南沙設廠開發各類產品。支持完善各類新藥與

醫療器械新技術研發、應用管理標準，准許細胞和基因治療企業經衛生健康部門備案後，可依托

醫療機構開展限制類細胞移植治療技術臨床應用，允許符合條件的港澳企業利用境內人類遺傳資

源開展人體幹細胞、基因診斷與治療之外的醫學研究。



＊推進氫能等清潔能源利用，適當超前布局建設和運營換電站等＊



此外，推進綠色低碳高質量發展。加快建設國家碳計量中心（廣東）。深入推進氣候投融資

試點工作，探索氣候投融資模式和工具創新。創建廣州南沙粵港融合綠色低碳示範區，研究綠色

低碳園區建設運營新模式，探索與共建「一帶一路」國家及歐盟碳排放相關標準互認機制，助力

「零碳」產品全球範圍自由流通。推進氫能等清潔能源利用，適當超前布局建設和運營換電站、

高壓充電樁等新能源汽車充換電新型基礎設施。擴大綠證綠電交易，支持各類企業購買和使用綠

證，推動廣東自貿試驗區南沙新區片區實現高比例綠電消費。（ｓｌ）

