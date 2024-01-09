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AH股新聞

09/01/2024 11:34

《行業數據》騰訊ＰＵＢＧ　Ｍｏｂｉｌｅ海外總收入近４５億美元

　　《經濟通通訊社９日專訊》Ｓｅｎｓｏｒ　Ｔｏｗｅｒ商店情報平台公布２０２３年１２月
中國手遊產品海外市場收入排行榜，騰訊（００７００）《ＰＵＢＧ　Ｍｏｂｉｌｅ》隨著版本
更新和Ｆｉｏｒｅ　Ｘ－Ｓｕｉｔ、Ｗｉｎｔｅｒ　Ｈｉｇｈｎｅｓｓ　Ｓｅｔ等活動的推出，
在印度、美國等市場收入快速攀升，海外收入環比增長２７％，躍居收入榜冠軍和增長榜亞軍。
截至２０２３年１２月，《ＰＵＢＧ　Ｍｏｂｉｌｅ》海外總收入逼近４５億美元。
　　騰訊和動視暴雪聯合推出的《使命召喚手遊》亦隨著遊戲版本更新和第１１賽季Ｓｉｒｅｎ
　Ｓｏｎｇ的推出，本期海外收入環比增長４０％，升至收入榜第３名，問鼎本期出海手遊收入
增長榜冠軍。
　　點點互動４Ｘ策略手游《Ｗｈｉｔｅｏｕｔ　Ｓｕｒｖｉｖａｌ》１２月海外收入再度增長
１２％，躋身收入榜亞軍。憑借冰雪末日題材和創新多元的玩法，《Ｗｈｉｔｅｏｕｔ　
Ｓｕｒｖｉｖａｌ》自２０２３年２月上市以來，收入排名從５００多名一路攀升至第２名，成
為２０２３年策略手遊出海賽道的一匹黑馬。
　　米哈游《崩壞：星穹鐵道》１２月下旬推出１﹒６版本「庸與神的冠冕」，隨著全新角色、
場景、劇情和活動的陸續上線，其海外收入環比提升４６％，躋身收入榜第５名和增長榜第４名
。（ｓｌ）

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