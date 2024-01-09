《經濟通通訊社９日專訊》中國民航局局長宋志勇在日前召開的２０２４年全國民航工作會

議上透露，２０２３年全行業虧損近３００億元（人民幣．下同），雖然較２０２２年的虧損

２１６０億元大幅收窄１８７２億元，反映在疫情防控措施全面放寬後，民航行業營運狀況大幅

改善，但國際航線復甦緩慢，以至於未能實現整體行業盈利。

據《第一財經》報道，民航局在工作會上為２０２４年定下了「行業整體盈利」的目標，認

為依托包括４億多中等收入群體在內的１４億人口所形成的超大規模內需市場，中國航空市場空

間仍大有潛力可挖。報道並引述多名業內人士指出，今年民航能否扭虧，國際航線市場的恢復速

度有重要的決定作用。

據民航局數據，２０２０年至２０２２年的疫情三年間，民航業累計虧損近４０００億元。

報道指，進入２０２３年，國內航空市場隨著疫情的放開而迅速復甦，國內航線客運規模已超過

疫前水平，但國際航線市場復甦緩慢，整體恢復到只有２０１９年的３７﹒５％，導致行業整體

仍未能扭虧。民航局預計，２０２４年國際客運市場將加快恢復，到２０２４年底每周達

６０００班左右，恢復至疫情前約８０％。（ｓｌ）

