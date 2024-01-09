《經濟通通訊社９日專訊》四維圖新（深：００２４０５）起訴百度地圖侵權一審在

２０２０年１１月勝訴後，百度地圖上訴，但二審被駁回。四維圖新今日發公告稱，近日公司收

到北京市高級人民法院發出的終審判決書，認為百度（０９８８８）上訴請求不能成立，應予駁

回；一審判決認定事實清楚，適用法律正確，程序合法，應予維持。這也意味著，此前一審判決

生效，百度需在十天內向四維圖新賠償經濟損失６４５０萬元人民幣及訴訟合理支出９２﹒７萬

元人民幣，並在三十天內在指定報章刊登道歉聲明。

對於與四維圖新的著作權侵權案二審敗訴，百度回應內媒查詢時表示，百度地圖在２０１６

年與四維圖新的合同終止後，使用的是自採數據，並非對方數據。針對判決結果，百度將向最高

人民法院申請再審；同時也已對四維圖新侵犯百度地圖著作權及不正當競爭行為發起訴訟。

四維圖新今日股價升０﹒３％，報８﹒０６元人民幣。



＊百度未能提供有力證據，反訴原告侵權＊



四維圖新與百度自２００９年起在電子地圖數據領域開展商務合作，並於２０１３年進一步

達成《合作協議》，四維圖新授權百度使用四維圖新電子地圖作品，而百度向四維圖新支付相應

許可費，合同有效期至２０１６年１２月３１日。合同到期後，雙方未有續約，但據四維圖新指

控，百度方面仍然繼續使用四維圖新提供的電子地圖，向公眾提供電子地圖產品。

四維圖新在２０１７年對北京百度網訊科技有限公司、百度在線網絡技術（北京）有限公司

、百度雲計算技術（北京）有限公司提出起訴，指百度方面嚴重侵害四維圖新的電子地圖署名權

、修改權、複製權、信息網絡傳播權等。案件２０１７年１１月獲北京知識產權法院受理，

２０２０年７月一審。四維圖新提供大量材料舉證百度方面侵權，包括百度電子地圖產品中仍然

包含四維圖新為防止抄襲設置的暗記。當時百度方面辯稱，公司２０１３年收購了北京長地萬方

科技有限公司，該公司具備甲級導航電子地圖製作資質，擁有電子地圖自製能力，不需要侵權四

維圖新產品。不過，百度方面未能在法院要求期限內提供地圖產品來自長地萬方的有力證據，

２０２０年１１月１９日法院一審判決四維圖新勝訴。百度不服上訴，二審於２０２１年１２月

１７日開審。

就在一審判決出爐後約一周，四維圖新發公告稱，公司被百度起訴，被要求停止侵犯百度電

子地圖作品著作權及不正當競爭行為，並賠償０﹒９億元人民幣。據《財新》報道，四維圖新被

百度起訴一案已獲北京海淀法院受理，目前仍在法院流程中。（ｓｌ）

