《經濟通通訊社９日專訊》中國證監會安徽監管局對國厚資產管理股份有限公司（下稱「國

厚資產」）出具警示函。相關監管措施決定書指，經調查，局方發現國厚資產存在以下問題：一

是募集資金使用不規範。「２２國厚０１」債券中，部分募集資金用於臨時補流，未按《募集說

明書》約定的期限歸還。二是信息披露不及時。存在逾期負債與重大訴訟未按規定披露臨時報告

的情形。三是信息披露不準確。年報中部分會計科目核算不規範。

安徽證監局表示，相關事項記入證券期貨市場誠信檔案，而國厚資產須自收到局方的出具警

示函措施決定書之日起３０天內，向局方提交書面整改報告。



＊上周公告近３億債務到期未還，後稱已以和解或清償方式解決＊



國厚資產上周二（２日）連發三份公告指，截至１月１日，公司有逼近２﹒９８億元（人民

幣．下同）的債務到期未償還，同時，因涉及仲裁訴訟及查封扣押或凍結案件共８宗，涉案金額

超２０億元，公司有近６１３０萬元貨幣資金被凍結。公告解釋，由於部分資產包處理不及預期

，資金回收不理想，同時投出的部分股權未能按計劃退出，加上融資環境變化較大，再融資面臨

困難，導致公司出現流動性緊張。

據內媒報道，國厚資產自２０１４年成立以來，一直以不良資產經營業務為核心，收購、管

理、經營和處置各類金融企業和非金企業的不良資產，並通過追加投資、債務重組、債轉股、企

業重整、困境企業托管與救助等多種方式，為企業提供綜合金融服務。內媒形容，國厚資產此次

危機，始於「不良」，陷於「不良」，而導火線或是去年斥百億間接收購安徽古井集團３０％股

權，導致其２０２０年就初露端倪的流動性危機加劇惡化。

國厚資產上周五就爭議回應稱，公告中提及的到期未能及時償還的債務，是在檢查時點下發

生的，現已通過和解或清償的方式得到了解決。其他因業務合作產生的債務糾紛，各方也在積極

通過司法方式解決。目前，公司經營正常。（ｓｌ）

