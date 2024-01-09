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AH股新聞

09/01/2024 17:19

《中國要聞》專家料去年中國僅８００萬新生兒，恐創逾兩百年低

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國預計將在下周公布２０２３年人口數據。《路透》引述專家
分析指，中國的新冠防疫封控結束後，與新冠相關的死亡人數激增，中國人口可能連續第二年下
降，同時對經濟前景信心不足也導致出生率低迷，２０２３年中國新生兒數量將低於２０２２年
的９５６萬。這意味著，中國出生人口將連續第七年下降，續創１９４９年以來最低水平。
　　去年８月，中國工程院院士、北京大學醫學部主任喬杰曾表示，預測２０２３年全國出生人
口可能再降至７００萬至８００多萬之間，低於２０２２年的９５６萬人。至於《路透》引述美
國威斯康星大學麥迪遜分校的人口統計學家易富賢預計，２０２３年中國新生兒人數約為８００
萬，這將是１８世紀中葉以來的最低水平，當時中國總人口不足２億。維多利亞大學的彭秀建估
計，２０２３年中國出生人數不到９００萬，但表示降至８００萬以下是「一個合理的情況」。
　　報道引述人口統計學家指出，高昂的育兒費用、青年失業率創新高、公務員和白領工資下降
、房地產行業危機加劇等，都進一步削弱生育意願，性別歧視和期望女性承擔家庭看護角色，也
是阻礙生育的因素。
　　育媧人口研究智庫１２月發布的一份政策文件敦促當局通過慷慨的家庭補貼，「緊急」扭轉
新生兒數量下降的趨勢。報告稱，「孩子是當前中國經濟最好的投資」。（ｓｌ）（ｚｚ）

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