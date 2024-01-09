《經濟通通訊社９日專訊》２０２３年中國原油產量達２﹒０８億噸，相當於每天４１６萬

桶。據《路透》測算，這一數字較２０２２年產量水平增長１﹒６％的增速有所放緩，但在預期

內。《路透》記錄顯示，２０１８年至２０２２年期間，中國石油產量年均增長２％。此外，天

然氣產量達２３００億立方米，測算顯示較２０２２年增長５﹒６％。

中國國家能源局表示，２０２３年，國內油氣產量當量超過３﹒９億噸，連續７年保持千萬

噸級快速增長勢頭，年均增幅達１１７０萬噸油當量，形成新的產量增長高峰期。

原油產量２﹒０８億噸，同比增產逾３００萬噸，較２０１８年大幅增產近１９００萬噸。

海洋原油大幅上產成為關鍵增量，產量突破６２００萬噸，連續四年佔全國石油增產量的６０％

以上。頁岩油產量突破４００萬噸再創新高。陸上深層－超深層勘探開發持續獲得重大發現，高

效建成多個深層大油田，２０２３年產量１１８０萬噸。

天然氣產量達２３００億立方米，連續７年保持百億立方米增產勢頭。四川、鄂爾多斯、塔

里木三大盆地是增產主陣地，２０１８年以來增產量佔全國天然氣總增產量的７０％。非常規天

然氣產量突破９６０億立方米，佔天然氣總產量的４３％，成為天然氣增儲上產重要增長極。

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