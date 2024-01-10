《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》國家金監總局９日發布公司治理司題為《

以加快建設金融強國為目標 不斷完善中國特色現代金融企業制度》文章。文章指出，加強對保

險集團和金融控股公司的機構監管，研究建立規則趨同或統一的金融集團非現場監管框架，強化

股東和董監高人員資質要求。明確金融控股公司功能定位，嚴格金融控股公司准入管理。

加強股東行為監管。以公司治理監管評估促進治理行為規範化，推動銀行保險機構在股權管

理、關聯交易、內控合規、信息披露等領域提高管理能力。加強公司治理功能監管。研究制定健

全金融機構治理的指導性文件，制定發布銀行保險機構股東股權、關聯交易等監管制度規則，扎

牢制度「鐵籬笆」。加強股權穿透式監管。建立全鏈條穿透監管機制，細化股權穿透監管標準，

加強股東監管與市場准入、非現場監管、現場檢查的聯動，加強對股東入股資金、關聯關係、股

權結構的穿透審查。



＊防範化解保險集團特有風險，防止產業資本無序擴張＊



文章並稱，防範化解保險集團特有風險，防止產業資本在金融領域無序擴張。督促保險集團

加強保險主業資產負債匹配管理，避免業務端盲目激進擴張，防範利差損和信保等重點業務風險

。定期開展保險集團償付能力風險管理能力現場評估，切實加強資本約束。強化聚焦主業的經營

導向，加強非保險子公司和重大股權投資管理。加強集團風險管控，通過風險傳染專項審計查擺

問題，防範內部風險傳染。

做好產融風險隔離。督促金融控股公司加強金融企業與非金融企業之間、各金融機構之間「

防火牆」建設，堅持「管合法更要管非法」「管行業必須管風險」，加強與其他金融管理部門、

行業主管部門和地方黨委政府的監管協同，防止產業資本在金融領域無序擴張。

