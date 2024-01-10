《經濟通通訊１０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



靈活適度精準有效，貨幣政策工具多箭待發

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時隔十個月人行重新投放抵押補充貸款（ＰＳＬ）３５００億元人民幣。對於２０２４年貨幣政

策，人行貨幣政策司司長鄒瀾說，人民銀行將強化逆周期和跨周期調節，從總量、結構、價格三

方面發力，為經濟高質量發展營造良好貨幣金融環境。



穩投放優結構，信貸服務實體重質效

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２０２３年度金融運行數據發布在即。專家表示，２０２３年信貸有力支持實體經濟，結構持續

優化。往後看，信貸增長既會對實體經濟保持穩固支持力度，又將更加註重新增信貸均衡投放，

從而更好匹配宏觀經濟發展和經營主體需求；同時，將加大力度盤活被低效佔用的金融資源，從

而更有效支撐經濟增長。



涉稅經營主體活躍向好

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國家稅務總局９日發布的數據顯示，２０２３年１月至１１月，到稅務部門新辦理稅種認定、發

票領用、申報納稅等涉稅事項的經營主體達１５１５﹒１萬戶，同比增長２５﹒４％，兩年平均

增長１１﹒９％。





《上海證券報》



數據加快「活」起來，塑強數字經濟新優勢

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近期，多部門密集發布數字經濟相關舉措，實施《數字經濟促進共同富裕實施方案》、開展「信

號升格」專項行動等。多地也錨定「走在前、開新局」，統籌推進數據價值化、數字產業化、產

業數字化，全面塑強數字經濟高質量發展新優勢。



去年前１１個月全國新辦涉稅經營主體超１５００萬戶

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國家稅務總局最新數據顯示，２０２３年前１１個月，到稅務部門新辦理稅種認定、發票領用、

申報納稅等涉稅事項的經營主體達１５１５﹒１萬戶，同比增長２５﹒４％，２０２２年、

２０２３年兩年平均增長１１﹒９％。



規範運營、設置紅線，「網紅」惠民保迎新規

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國家金融監督管理總局、國家醫療保障局近日向各保險公司就《關於平穩有序開展城市定制型商

業醫療保險的通知（徵求意見稿）》徵求意見，擬對城市定制型商業醫療保險進行規範。





《證券時報》



產業化破題在即，人形機器人超預期演進

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在千行百業數字化轉型的需求牽引下，作為人工智能（ＡＩ）新明星的人形機器人吸引了包括小

米、字節跳動等在內的重磅玩家入局。ＩＰＯ、技術加碼、產品迭代、重磅投資??在２０２４

年開啟之際，人形機器人新藍海便掀起陣陣巨浪，帶領著一眾玩家湧入通往下一個科技時代的黃

金賽道。



三部門發文支持廣州南沙放寬市場准入

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發改委、商務部、市場監管總局９日聯合發布《關於支持廣州南沙放寬市場准入與加強監管體制

改革的意見》，提出要放寬醫藥和醫療器械市場、其他民生重點領域市場的准入限制。



報告指今年中國經濟增速有望達到５％左右

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清華大學中國經濟思想與實踐研究院日前發布《先立後破、以進促穩：２０２４中國經濟展望》

並預計，２０２４年中國經濟增速有望達到５％左右，同時，實際運行強度將明顯高於２０２３

年。報告指出，從潛在需求和生產能力（供給）看，中國經濟發展潛力仍然巨大，不容錯判。

（ｌｃ）

