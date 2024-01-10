《鍾之日記》１月１０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



世界銀行發布全球經濟展望報告，認為中國消費信心遠低於疫情前水平，加上房地產問題困

擾，預計今年ＧＤＰ增速將降至４﹒５％。滬深股市今早低開，滬綜指盤中低見２８７０﹒４２

點，其後一度倒升收復二千九，但很快恢復下跌，尾盤跌幅稍再擴大，全日收跌０﹒５４％，報

２８７７﹒７點，是自２０２０年５月２９日以來收盤新低；深成指跌０﹒５５％，繼續刷新

２０１９年８月以來新低，創業板指跌０﹒４３％。兩市全日成交６４７０億元人民幣，較上日

（９日）同時段成交增加１﹒１％。

野村經濟學家陸挺發表報告指，預計中國經濟將再次下滑，特別是在春節過後，屆時受抑制

後得到釋放的需求可能會消失，他認為人民銀行「相當可能」於下周一（１５日）下調貸款基準

利率。

人民銀行今日進行２００億元人民幣７天期逆回購，淨投放６０億人民幣，是開年以來第一

次放水，此前連續六個交易日淨回籠共２﹒６２萬億元人民幣。



＊港股連跌七日，萬五關勢危＊



在非農就業數據仍然火熱的背景下，美國本周將公布最新ＣＰＩ數據。對通脹壓力可能持續

存在的關注，令美股本周初反彈後轉趨審慎。港股連續第七個交易日下跌，早段下跌後一度回升

，最多升５７點，但很快便升勢不保倒跌，午後跌幅更擴大，曾挫１５３點見１６０３６點全日

低，全日收市跌９２點或０﹒５７％，報１６０９７點，距離跌穿萬六關不到百點，創逾一年收

市新低，主板成交逾７４５億元。



＊中國新能源汽車市場降溫，蔚來遭降評級＊



中國火熱的新能源汽車市場降溫，經濟復甦乏力令信心承壓。新能源車股今日熄火，遭美國

銀行下調評級、由「買入」降至「中性」的蔚來（０９８６６）大跌４﹒６５％，美國銀行發表

研究報告指，蔚來今年第一季至第三季都沒有新車型推出，公司可能需要對現有車型打折促銷；

由於缺乏新車型，蔚來銷量增長有可能更為放緩。此外，蔚來汽車可能須要在營銷活動和銷售網

絡上投入更多資金，以促進其第二和第三品牌的推出，這將導致運營費用高於先前預期。

其他新能源車股亦跌，理想汽車（０２０１５）亦跌４％，比亞迪股份（０１２１１）跌

１﹒５％，小鵬汽車（０９８６８）跌１％。

據《彭博》報道，２０２３年全年，向經銷商出售的純電動汽車和插電式混合動力車的出貨

量成長３６％，至８８５萬輛，遠低於２０２２年９６％的增幅，２０２２年也是政府發放電動

汽車購置補貼的最後一年。增長放緩意味著汽車生產商難以滿足銷售目標，去年只有三分之一的

車企實現了目標；去年吞沒整個行業的激烈價格戰以及受到嚴重擠壓的利潤率可能還有進一步持

續的空間。此外，隨著中國車企在海外尋求成長，去年汽車出口量飆升６２％。中國的擴張引來

了歐盟的報復，１０月份歐盟對中國電動汽車補貼啟動調查，稱其扭曲了市場。



＊爭取離岸債權人信心，內房優等生溝通還債計劃＊



據外媒報道，兩家尚未出現債務違約的民營一線房企萬科（０２２０２）及龍湖

（００９６０），最近向離岸債權人溝通債務兌付計劃，希望增加債權人的信心。

萬科據報周二向債權人小組介紹了今年到期的三支離岸債償付計劃，擬使用自有資金和境內

項目回款償還６﹒３億美元３月份到期的美元票據，至於一筆１４億元離岸人民幣點心債以及另

一筆６億美元債將於５月到期，萬科擬通過境外銀行貸款償還。三筆到期債券合計本金總額約為

１４億美元。

至於龍湖集團向債權人表示，計劃提前償還明年到期的兩筆銀團貸款，涉及共１６０億港元

，預計今年發行更多中債信用增進擔保債券。龍湖還表示，假設貸款價值比在５０％，預計每年

將額外完成１００億元人民幣的經營性物業貸。

惟萬科今日股價下跌１﹒１％，報６﹒４９元；龍湖跌２％，報１０﹒８２元。（ｅｙ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

