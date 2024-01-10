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AH股新聞

10/01/2024 10:41

《Ａ股焦點》中遠海控Ａ挫３％，運價跌導致去年盈利減近八成

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中遠海控（滬：６０１９１９）公布業績預告，現價跌
３﹒３％，報９﹒３９元（人民幣．下同）。同業集體挫，海通發展（滬：６０３１６２）跌
５﹒５％，寧波遠洋（滬：６０１０２２）跌４﹒４％，海航科技（滬：６００７５１）走低
１﹒６％，中遠海特（滬：６００４２８）跌１﹒３％，中信海直（深：００００９９）軟
１﹒１％。
　　　中遠海控公布，預期截至去年１２月３１日止年度歸屬於股東的淨利潤約２３８﹒５９億
元，同比減少約７８﹒２５％，而扣除非經常性損益的淨利潤約為２３７﹒４７億元，同比減少
約７８﹒２４％。去年度息稅前利潤（ＥＢＩＴ）約３６６﹒４３億元，同比減少約
７８﹒５４％，淨利潤約２８３﹒８９億元，同比減少約７８﹒４％。
　　該集團指，去年集裝箱航運業面臨運輸需求走弱、運力供給上升、地緣局勢緊張等，市場運
價水平較２０２２年顯著下降。去年中國出口集裝箱運價綜合指數均值為９３７﹒２９點，同比
下降６６﹒４３％。集團另外指出，在２０２２年同期業績基數較高情況下，期內該集團集裝箱
航運業務收入同比下降。（ｅｙ）

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