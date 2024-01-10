《經濟通通訊社１０日專訊》１月８日至９日，第１７次中美國防部工作會晤在美國華盛頓

舉行，中央軍委國際軍事合作辦公室官員與美助理防長幫辦共同主持。

中方表示，願在平等和尊重基礎上與美方發展健康穩定的兩軍關係，共同落實好兩國元首三

藩市會晤涉軍重要共識。美方應正視中方關切，多做有利於兩軍關係發展的事。



＊中國要求美方停止武裝台灣＊



中方強調，在台灣問題上絕不會絲毫妥協退讓，要求美方恪守一個中國原則，切實將有關承

諾落到實處，停止武裝台灣，反對台灣「獨立」。中方敦促美方減少在南海的軍事部署和挑釁行

動，停止對個別國家侵權挑釁提供支持。美方應充分認清海空安全問題根源，嚴格約束一線部隊

，停止渲染炒作。中方還就涉及中方核心利益問題和國際熱點問題闡明嚴正立場和重大關切。

美國國防部亦發聲明指，主管中國、台灣與蒙古事務的美國國防部副部長蔡斯表明印太地區

、海峽兩岸安全的重要性，重申美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行與航行，以及對印太和

全球盟友的承諾。他亦重申美國仍致力於由《台灣關係法》、美中三個聯合公報所指導的一中政

策。

聲明又指，美國國防部將繼續與中國對口官員積極討論今後兩國國防與軍方官員的多層級對

話。（ｒｙ）

