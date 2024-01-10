《經濟通通訊社１０日專訊》世界銀行發布全球經濟展望報告，預計中國今年ＧＤＰ增速降

至４﹒５％。滬深股市今早低開，滬綜指盤中低見２８７０﹒４２點，創自２０２２年１０月以

來新低，其後一度倒升收復二千九，半日重回收跌０﹒２１％，報２８８７﹒１８點，深成指跌

０﹒１９％，創業板指升０﹒０１％。兩市半日成交４２８６億元（人民幣．下同），較上日

（９日）同時段成交增加１﹒１％。

野村經濟學家陸挺發表報告指，預計中國經濟將再次下滑，特別是在春節過後，屆時受抑制

後得到釋放的需求可能會消失，他認為人民銀行「相當可能」於下周一（１５日）下調貸款基準

利率。

人民銀行今日進行２００億元７天期逆回購，淨投放６０億元，是開年以來第一次放水，此

前連續六個交易日淨回籠共２﹒６２萬億元。



＊萬科擬借錢還債，Ａ股跌１％＊



據外電引述知情人士指，萬科（深：０００００２）周二向債權人小組介紹了今年到期的三

支離岸債償付計劃，其中兩筆債券擬通過境外銀行貸款償還。萬科Ａ跌１％，報９﹒７８元。

另外，招商蛇口（深：００１９７９）公告，上月公司實現簽約銷售面積１２９﹒０８萬平

方米，實現簽約銷售金額２２７﹒５９億元人民幣，去年全年累計簽約銷售面積１２２３﹒４１

萬平方米，同比增加２﹒５％，累計實現簽約銷售金額２９３６﹒３５億元人民幣，同比增加

０﹒３５％。招商蛇口現價跌０﹒２％，報８﹒６２元。



＊科大訊飛分拆醫療ＡＩ業務，股價回落＊



科大訊飛（深：００２２３０）昨晚發公告指，擬將控股子公司訊飛醫療分拆至香港聯交所主

板上市。科大訊飛開盤後下行，半日跌０﹒５％，報３９﹒９６元。本次分拆完成後，科大訊飛

仍將維持對訊飛醫療的控制權。公司表示，分拆上市完成後，訊飛醫療將通過香港資本市場獲得

融資，有助於公司繼續保持醫療人工智能領域的領先地位，並提高其國際影響力，增強綜合競爭

力。（ｅｙ）

