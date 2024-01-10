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AH股新聞

10/01/2024 15:06

《Ａ股行情》滬指再跌０﹒５４％收市，逾兩年半以來收盤新低

　　《經濟通通訊社１０日專訊》世界銀行發布全球經濟展望報告，認為中國消費信心遠低於疫
情前水平，加上房地產問題困擾，預計今年ＧＤＰ增速將降至４﹒５％。滬深股市今早低開，滬
綜指盤中低見２８７０﹒４２點，其後一度倒升收復二千九，但很快恢復下跌，尾盤跌幅稍再擴
大，全日收跌０﹒５４％，報２８７７﹒７點，是自２０２０年５月２９日以來收盤新低；深成
指跌０﹒５５％，繼續刷新２０１９年８月以來新低，創業板指跌０﹒４３％。兩市全日成交
６４７０億元（人民幣．下同），較上日（９日）同時段成交增加１﹒１％。
　　野村經濟學家陸挺發表報告指，預計中國經濟將再次下滑，特別是在春節過後，屆時受抑制
後得到釋放的需求可能會消失，他認為人民銀行「相當可能」於下周一（１５日）下調貸款基準
利率。
　　人民銀行今日進行２００億元７天期逆回購，淨投放６０億元，是開年以來第一次放水，此
前連續六個交易日淨回籠共２﹒６２萬億元。
　
＊食品飲料板塊見炒作＊
　
　　各類科技概念集體下跌。混合現實概念顯著回吐，榮旗科技（深：３０１３６０）瀉
１２﹒５％元；
億道信息（深：００１３１４）跌停，宏景科技（深：３０１３９６）跌９﹒５％，深科達
（滬：６８８３２８）挫８﹒５％，易天股份（深：３００８１２）跌７％。
　　華為鴻蒙概念同捱沽，亞華電子（深：３０１３３７）瀉１３﹒２％，億道信息
（深：００１３１４）、德生科技（深：００２９０８）、延華智能（深：００２１７８）跌停
，東方中科（深：００２８１９）跌９﹒２％。
　　年關將至，食品飲料板塊有炒作，三隻松鼠（深：３００７８３）飆１７％，麥趣爾
（深：００２７１９）、惠發食品（滬：６０３５３６）、良品鋪子（滬：６０３７１９）、索
寶蛋白（滬：６０３２３１）集體漲停。
　
＊醫療ＡＩ業務脫離母企，股價下跌＊
　
　　科大訊飛（深：００２２３０）昨晚發公告指，擬將控股子公司訊飛醫療分拆至香港聯交所
主板上市。科大訊飛開盤後下行，全日跌２％，報３９﹒４元。本次分拆完成後，科大訊飛仍將
維持對訊飛醫療的控制權。公司表示，分拆上市完成後，訊飛醫療將通過香港資本市場獲得融資
，有助於公司繼續保持醫療人工智能領域的領先地位，並提高其國際影響力，增強綜合競爭力。
（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３２７７﹒１３　－０﹒４７　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２８７７﹒７０　－０﹒５４　　　　２８１１﹒９２　　
　　上證Ａ股指數　　３０１７﹒２２　－０﹒５４　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８９２２﹒７９　－０﹒５５　　　　３６５８﹒２７　　
　　深圳創業板指數　１７４３﹒２０　－０﹒４３　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２２４﹒６１　　＋０﹒１２　　　　　１﹒３９　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０４０﹒３９　－１﹒４０　　　　　０﹒９７　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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