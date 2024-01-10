《經濟通通訊社１０日專訊》中國交通運輸部部長李小鵬出席２０２４年國家鐵路集團工作

會議時表示，２０２４年要加快推動鐵路高質量發展。李小鵬提出，要全力抓好交通物流保通保

暢和降本提質增效工作；持續深化運輸結構調整，大力發展大宗貨物「散改集」和集裝箱鐵水聯

運；有效促進綜合交通一體化融合發展；大力發展「一單制」、「一票制」、「一箱制」，強化

綜合交通通道、樞紐、網絡跨區域跨方式融合；持續擴大鐵路有效投資；適度超前開展鐵路基礎

設施投資，創新投融資機制；著力推動鐵路轉型升級。持續深化鐵路工程建設、裝備製造、安全

保障、運營管理等重點領域關鍵核心技術創新和產業化應用，推進新能源和節能環保技術在鐵路

上的應用。



＊國鐵目標今年運輸收入破萬億＊



國鐵集團工作會議提出，今年鐵路工作的主要目標是：鐵路安全保持持續穩定；國家鐵路完

成旅客發送量３８﹒５５億人、貨物發送量３９﹒３１億噸；全面完成國家鐵路投資任務，投產

新線１０００公里以上；完成運輸總收入１萬億元（人民幣．下同），同比增收３５９億元、增

長３﹒７％；堅持鐵路綠色發展，務實穩妥推進鐵路碳達峰、碳中和。（ｅｙ）

