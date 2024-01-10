《經濟通通訊社１０日專訊》東方甄選（０１７９７）員工內鬥告一段落後，明星帶貨主播

董宇輝此前成立個人工作室，昨晚（９日）以新帳號「與輝同行」進行首次抖音帶貨直播，新東

方創始人俞敏洪亦參與了今次直播。首場直播如預期般一炮而紅，累計在線觀看人數超３０００

萬，產品銷售額超１億元（人民幣．下同），在高峰時段「與輝同行」有超過１７０萬人同時觀

看，位居抖音帶貨總榜第一名，而且在直播期間，「與輝同行」的粉絲數量直線上升了３００萬

人，董宇輝盡顯「國民女婿」魅力。至於同時段進行帶貨直播的「東方甄選」直播間，無論是帶

貨成績還是人氣表現，都遠遠遜於「與輝同行」。

「與輝同行」的認證信息為「與輝同行（北京）科技有限公司」，該公司由董宇輝擔任法定

代表人、執行董事、經理，東方甄選主席俞敏洪擔任公司監事，公司註冊資本１０００萬元，由

北京新東方迅程網絡科技有限公司全資持股。

董宇輝在直播時表示，「與輝同行」會在俞敏洪的戰略指示下，首先堅守農產品的初心，同

時滿足大家生活用品的初心，探索更多在書籍、在文化、在旅遊上的可能性，未來他計劃走訪

２０至３０所學校，進行公益演講，未來亦考慮在國外嘗試國際化直播。

俞敏洪在直播間內談到上月的內鬥事件，他表示，盡管有一個小小的波折，但結果是比沒有

波折更好，東方甄選也因此事進行了組織結構的調整。董宇輝則表示，大家很難理解過去這一個

月他的生活體驗，他感覺自己啥都沒做就被捲進一個漩渦，最近還有好多人開始罵他。（ｅｙ）

