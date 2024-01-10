《經濟通通訊社１０日專訊》官媒《人民日報》今日在第二版刊登工信部部長金壯龍專訪。

對於下一步如何加快構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系，金壯龍表示，要突出抓好四方

面任務，除了加快改造提升傳統產業、鞏固提升優勢產業領先地位外，還要積極培育新興產業和

未來產業，推進人工智能賦能新型工業化。

金壯龍指出，目前中國戰略性新興產業佔ＧＤＰ比重約１３％，要統籌技術創新、規模化發

展和應用場景建設，積極發展新質生產力，努力搶佔全球產業競爭制高點。要培育更多新支柱新

賽道，發展壯大新能源、新材料、智能網聯汽車等新興產業，推進北斗在通信領域、大眾消費領

域規模應用，積極培育生物製造、商業航天、低空經濟等新的增長點。要制定實施培育未來產業

的政策文件，推動人工智能、人形機器人、元宇宙、下一代互聯網、６Ｇ、量子信息、深海空天

開發等前沿技術研發和應用推廣，構築未來發展新優勢。

金壯龍並指出，要大力推進數字產業化，發展壯大數字經濟核心產業，夯實算力、算法、模

型、數據等技術底座。完善５Ｇ、算力、工業互聯網等數字基礎設施和服務體系，加快建設５Ｇ

工廠。要以人工智能和製造業深度融合為主線、智能製造為主攻方向、場景應用為牽引，統籌布

局通用大模型和垂直領域專用模型，高水平賦能新型工業化。深入實施智能製造工程，大力發展

智能產品和裝備、智能工廠、智慧供應鏈。（ｓｌ）

