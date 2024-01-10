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AH股新聞

10/01/2024 10:42

《中國要聞》嫦娥六號運抵發射場，計劃上半年發射月背採樣返回

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國家航天局表示，探月工程四期月球探測器「嫦娥六號」計劃
於今年上半年發射，今次探月任務將突破月球逆行軌道設計與控制、月背智能採樣和月背起飛上
升等關鍵技術，實施月球背面自動採樣返回，同時開展著陸區科學探測和國際合作。嫦娥六號任
務探測器產品已於１月８日、９日運送到中國文昌航天發射場，目前發射場設施狀態良好，各項
準備工作正按計劃有序進行。
　　據國家航天局此前介紹，嫦娥六號預選著陸區位於月球背面南極－艾特肯盆地，以期發現並
採集不同地域、不同年齡的月球樣品，增進人類對月球的認知。迄今為止人類已進行的１０次月
球採樣返回均位於月球正面，月球背面整體相對月球正面更為古老，且存在月球三大地體之一的
艾特肯盆地，具有重要科研價值。
　　為順利完成月球背面航天器與地球之間的通信，中國新研製「鵲橋二號」中繼通信衛星將先
於嫦娥六號發射升空。為增進國際合作，嫦娥六號任務搭載４個國家的載荷和衛星項目，分別為
法國的氡氣探測儀、歐空局的負離子探測儀、意大利的激光角反射鏡、巴基斯坦的立方星。
（ｓｌ）

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