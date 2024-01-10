《經濟通通訊社１０日專訊》由王家衛執導，胡歌、馬伊琍等主演的內地電視劇《繁花》，

自去年１２月２７日開播以來話題不斷，還因背景是上世紀９０年代改革開放初期的上海而掀起

一股「上海熱」，男主角發家的上海黃河路不斷有遊人湧入打卡，劇中至真園酒家原型苔聖園酒

家、男主角「寶總」長期包房的和平飯店，熱度和預訂量以倍數增長。

據《澎湃新聞》報道，隨著《繁花》熱播，劇中出現的上海外灘、黃河路、南京路、東方明

珠電視塔、和平飯店，還有頻繁出鏡的上海本地美食、上海本地風土人情等，都吸引遊人湧入上

海。同程旅行（００７８０）數據顯示，去年１２月２７日至今年１月５日，上海南京路步行街

旅遊搜索熱度環比上漲７３％，「南京路步行街」周邊酒店搜索熱度環比上漲１９％。攜程

（０９９６１）平台數據亦顯示，同時段上海私家團、跟團遊產品預訂單量分別環比增長７５％

、３０％。



＊苔聖園排長龍，和平飯店萬元套房預約滿，排骨年糕外賣漲３倍＊



此外，美團（０３６９０）、大眾點評數據顯示，截至１月４日的一周，「苔聖園」搜索量

環比增幅超過１３倍，相關評價增幅近１０倍，筆記攻略數增幅超１３倍。其中，苔聖園黃河路

門店的搜索量周環比增幅更是超過１７倍，線上門店訪問量增幅近１４倍。數據並顯示，苔聖園

黃河路門店線上交易額環比增幅近１７０％，團購訂單量增幅近２４０％。報道引述苔聖園工作

人員指，自《繁花》開播後兩三天就開始多客，目前年夜飯已經全部訂滿，包房最早可預訂的日

期在１月１９日。報道又指，苔聖園晚市下午４時半開始，最早的食客下午３時就去排隊，現場

出現長長人龍。

同程旅行數據顯示，去年１２月２７日至今年１月５日，和平飯店旅遊搜索熱度環比上漲

４１５％。攜程平台上的上海和平飯店２天１晚英國繁花套房預售套餐的可預訂日期，最近一周

均已售罄，１月僅剩８個日期可以預約，而２月的第一個周末、除夕、情人節、元宵節等日期均

已約滿。該套房原名為「英國套房」，在劇中是男主角的長期包房，目前名為「英國繁花套房」

，是和平飯店僅次於「沙遜套房」的最貴套房之一，多家在線旅遊平台顯示，一晚價格為

１６８８８元人民幣。

劇中「寶總」與「汪小姐」談生意必吃的排骨年糕、「寶總」吃的泡飯也大熱。據美團外賣

數據，《繁花》開播以來，排骨年糕成為平台搜索頂流，搜索量暴漲９３７％、外賣訂單量周環

比增長３００％，泡飯外賣訂單量也暴漲１５０％。（ｓｌ）

