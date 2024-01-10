《經濟通通訊社１０日專訊》抖音發布第二期「老年人權益保護專項」治理公告。公告顯示

，２０２３年１２月，抖音對以封建迷信或吹捧誇讚話術誘騙老年人，以及利用老年人賣慘帶貨

等違規行為，進行了嚴厲打擊，下架２１０例相關視頻及處罰逾３６０個相關帳號。

公告指，１２月，該平台有個別帳號以「菩薩保佑」、「我佛慈悲」、「生肖劫難」、「避

免厄運」等為噱頭或引子，發布封建迷信視頻，誘導老年人點讚互動；另有違規帳號利用老年人

認知差異，稱屏幕前用戶為「大網紅」，表達「你火了」、「評論寫得好」、「帳號各項指標第

一」等誇讚話術，讓部分老年用戶信以為真，繼而騙取他們信任，定向收割老年人流量。這類流

量欺詐行為還可能導向私下的金錢交易，嚴重違反了平台規則。當月２１０例相關視頻已被全部

下架，超６０個相關帳號被禁言３０天或無限期封禁。

此外，抖音對於利用老年人違規直播帶貨，包括第三方利用老年人帶貨營銷、營造賣慘老人

人設等，１２月對超３００個違規直播帳號作出封禁直播權限１５－３０天，乃至無限期封禁直

播權限的處罰。（ｓｌ）

