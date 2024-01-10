《經濟通通訊社１０日專訊》工信部、教育部、民族事務委員會、財政部等十三部門發布《

關於加快「寬帶邊疆」建設的通知》，提出以七大項１６條重點任務，加快提升邊疆網絡供給能

力，助力興邊富民、穩邊固邊。終極目標是到２０２７年底，邊疆地區行政村、邊境管理及貿易

機構通５Ｇ網絡比例達到９５％以上；２０戶以上農村人口聚居區、沿邊國道和省道沿線基本實

現５Ｇ網絡覆蓋；有人居住海島通５Ｇ網絡比例達到１００％；內海、領海等海域基本實現５Ｇ

網絡覆蓋。



＊助打造智慧農牧漁場、發展農村直播電商＊



重點任務包括加快縣城寬帶網絡升級，加強鄉村寬帶網絡建設，推進道路移動網絡覆蓋，加

速邊境貿易區域高質量網絡建設，優化升級海島區域寬帶網絡，提升網絡維護服務水平，賦能邊

疆地區數字化發展等。其中，要結合政務、醫療、教育、農村電商、邊境管理等數字化發展需要

，積極推進雲資源池、內容分發網絡等應用基礎設施向邊疆地區部署，合理布局算力基礎設施。

深化「雙千兆」網絡在農業生產場景應用，助力打造一批智慧農場、智慧牧場、智慧漁場，實現

農業生產全過程數字化。升級農村電商服務站點網絡，助力農村直播電商發展。推進「５Ｇ＋智

慧旅遊」，打造新型旅遊模式。

推進邊疆地區中小學５Ｇ和千兆光網建設，打造一批中小學「雙千兆」網絡建設標桿案例。

推進邊疆縣級醫院、鄉鎮衛生院、村衛生室等基層醫療衛生機構開展「雙千兆」網絡建設，推廣

信息技術在農村基本醫療和公共衛生服務中的融合應用，開展「寬帶網絡＋健康鄉村」應用試點

。鼓勵各地有關部門出台專項政策，加強邊疆地區網絡基礎設施與市政、公共服務基礎設施等布

局規劃銜接，提前預留建設空間。（ｓｌ）

