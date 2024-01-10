《經濟通通訊社１０日專訊》華潤置地（０１１０９）成都公司發聲明指，近期發現有社會

人員、中介機構對外散布涉及金融城三期２９畝項目的虛假信息，包括但不限於「可提前鎖房」

、「交關係費可內定房源」、「茶水費」等。聲明批評，該做法擾亂房地產市場，使公司名譽受

到嚴重損害，並強調公司開發建設的金融城三期２９畝項目未與任何渠道中介機構或個人存在合

作關係，不存在「提前鎖房」、「關係費」、「茶水費」等行為，任何渠道中介機構及個人在任

何渠道發布的相關不實信息及銷售行為，均為詐騙。

聲明又指，公司對散布虛假信息的公司及個人保留追究其一切法律責任的權利，對於捏造信

息對公司商譽造成影響的個別公司和個人，公司將採取一切手段予以追索。聲明並呼籲，如已經

信虛假信息並造成財產損失，立即採取合法方式維權。

位於成都錦江區金融城三期約２９畝的住宅用地去年６月１３日拍賣，起拍樓面價每平方米

１﹒８萬元（人民幣．下同），土地最高限價每平方米２﹒０６萬元，最終該地塊達到最高限價

進入抽簽環節，多達７１家房企抽簽，創成都單塊土地最多開發商參與抽簽紀錄。最終該地塊由

華潤置地中簽，成交樓面價每平方米２﹒０７萬，清水住宅限價每平方米３﹒６萬元。當時有分

析指出，若按該地塊整個住宅部分計入容積率的總建築面積不大於４９０７９平方米，建築高度

不大於８０米、層高３米計算，總層高將不超過２７層；再以戶均建築面積２００平方米計算，

總套數僅１００多套。分析認為，即使該項目單位裝修後的價格達到每平方米４萬元，與旁邊的

復地．金融城等項目二手樓價相比，仍然便宜１萬元以上，「將沒有銷售難度」。（ｓｌ）

