《經濟通通訊社１０日專訊》南航（０１０５５）（滬：６０００２９）、東航

（００６７０）（滬：６００１１５）國內機票退改新規今日起生效，當中包括調低機票退改手

續費，並擴大客票免費退改範圍，例如機型變動、機票買貴都可以在一定時間內免費退改，同時

還放寬因病旅客退改規則、新增票價波動的退票規則等。

其中，南航表示，如購票後票價降低，允許乘客在購票後２４小時之內重新購買客票，符合

一定條件的原客票免費退票。東航則強調，如購票後原購票渠道機票降價，允許在購票後２４小

時之內在同一購票渠道重新購買客票，符合一定條件的原客票免費退票。

此外，南航將機型變動致無法成行、航班經停點延誤、機場轉場、不可抗力等因素均納入機

票免費退改適用範圍；東航則將上述前兩項因素及航班變動導致航程改變納入免費退改範圍，機

場轉場、自然災害、公共安全原因等需關注臨時公告。



＊南航經濟艙Ｒ艙退改費也下調，東航甚至免費退改＊



經濟艙退改費用下調方面，以往不退不改的經濟艙Ｒ艙，南航對於起飛前４小時改簽的費用

從機票價格的１００％降低至６０％，退票費由１００％降至７５％；如提前７天自願變更，多

數艙位將免收手續費。東航則表示，所有艙位在航班規定離站時間３０天之前，皆可退票或者免

費變更；起飛前７天到３０天之內，部分艙位免費退票或者改簽，部分收取５％－２０％的退票

費或者５％－１０％的改簽費。

因應南航、東航的「新優惠」，已於去年１０月下調國內機票退改手續費的國航

（００７５３）（滬：６０１１１１），亦於本月５日晚間宣布，自今年１月１日起，為每位國

航移動端註冊用戶發放２張國內無理由退票券。（ｓｌ）

