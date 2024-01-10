《經濟通通訊社１０日專訊》諸葛數據研究中心發布２０２４年第１周（１月１日至７日）

重點城市新房、二手房成交數據，首周新房成交環比下降５１﹒８８％，二手住宅成交環比下降

２６﹒７２％。

數據顯示，首周監測重點１５城（北京、深圳、成都、蘇州、南京、青島、濟南、寧波、杭

州、無錫、上海、溫州、佛山、東莞、武漢）新建商品住宅成交量為１３８２３套，環比下降

５１﹒８８％，同比下降５８﹒２３％，主要受元旦假期出遊熱情上漲、購房需求釋放滯緩影響

。

首周監測重點１０城（北京、深圳、蘇州、南京、青島、成都、杭州、廈門、東莞、佛山）

二手住宅成交量為１１１４４套，環比下降２６﹒７２％，同比上升１﹒５％。繼上年末購房需

求集中釋放後，二手住宅成交端短期無明顯增長支撐，但韌性略好於新房。

首周重點５０城的情緒指數為－０﹒８，與上周持平。市場情緒修復緩慢，仍處於近年來低

位水平，上調空間依然較大。預計短期市場情緒的修復或仍將延續緩慢特徵，「破局」或仍有賴

於市場供求關係等方面的改善。（ｓｌ）

