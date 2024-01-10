【ＦＯＣＵＳ】一年一度ＣＥＳ（國際消費電子展）周二（９日）在拉斯維加斯揭幕，儘管

科技巨頭蘋果一如既往缺席，但教主喬布斯的經典語錄「Ｔｈｉｎｋ Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ」影

響無處不在，從ＡＩ燒烤爐到智慧鏡子，從透明電視到飛行汽車，從二合一筆電到同聲傳譯耳機

……中國科技公司更強勢回歸。



＊Ｉｎｔｅｌ牽手極氪，大眾整合ＣｈａｔＧＰＴ＊



科技無遠弗屆，參展商突破４０００家的２０２４年ＣＥＳ，熙熙攘攘的新奇科技大件頭、

小玩意競相登場，其中行動出行結合人工智能的成為焦點。

早前遭微軟、谷歌、英偉達窮追猛打的「ＩＴ老餅」Ｉｎｔｅｌ，繼去年底推出ＡＩ大模型

晶片Ｇａｕｄｉ３及個人電腦ＡＩ晶片Ｃｏｒｅ Ｕｌｔｒａ後，周二再借ＣＥＳ宣布將推出車

用ＡＩ晶片，志在實現車內「增強的客廳體驗」，首家合作車廠為吉利旗下的極氪

（Ｚｅｅｋｒ）汽車。老牌車廠大眾亦不甘落後，通過將ＣｈａｔＧＰＴ無縫整合到車內ＩＤＡ

語音助理，令駕駛者只需說一句「Ｈｅｌｌｏ ＩＤＡ」，就可控制導航、娛樂、空調，或就任

何常識性問題獲得及時回應。

如果說華為的鴻蒙智行、英偉達的ＤＲＩＶＥ Ｔｈｏｒ、特斯拉的ＦＳＤ在智能駕駛領域

已呈三分天下之勢，那麼如何新闢「藍海」，ＣＥＳ已見端倪。



＊小鵬展示飛行車，本田誓言從０開始＊



中國造車新勢力之一的小鵬，借ＣＥＳ展示了陸空一體式飛行車－－陸地模式摺疊飛行部件

，飛行模式張開旋翼垂直起降。此款「黑科技」何時上市無期，但小鵬就預告另一款分體式飛行

車「陸地航母」（飛行體收納於陸行體內），擬於今年四季度開啟預定，明年四季度量產交付。

進軍「飛行」概念的還有現代汽車，旗下ＡＡＭ公司推出Ｓｕｐｅｒｎａｌ Ｓ－Ａ２飛行

車，可搭載４人垂直起降，在約４５０米高空，以時速１９０公里飛行逾６０公里。

最新另類思考來自本田汽車，其借ＣＳＥ推出兩款概念電動車Ｓａｌｏｏｎ運動型轎車和

Ｓｐａｃｅ－Ｈｕｂ小型貨車，標榜「輕、薄、智」。前者採用空氣動力學設計而緊貼地面，後

者則如同一個方形魚缸

，乘客可面對面而坐。公司執行長Ｍｉｂｅ Ｔｏｓｈｉｈｉｒｏ Ｍｉｂｅ就指，傳統電動車

正變得愈來愈重，而本田將從０創造全新價值。



＊ＡＲ眼鏡、同聲傳譯、手機天文望遠鏡＊



除了科技巨頭們紛紛布局的智能出行，科技加持日常生活同出神入化。從可偵測健康狀況、

識別情緒的智慧鏡子，到內建ＡＩ廚師的燒烤爐、微波爐。其中，在今年逾千家（按年增

１２６％）參展中國公司中，以彩電起家的ＴＣＬ推出僅重６０克的ＡＲ眼鏡ＲａｙＮｅｏ

Ｘ２ Ｌｉｔｅ，可ＧＰＳ導航、錄製視頻、即時翻譯等。另一大廠海信，主打「揭開顯示技術

的未來」，發布１１０吋旗艦電視ＵＬＥＤ Ｘ ｍｉｎｉ－ＬＥＤ。

總部同樣位於深圳的Ｔｉｍｅｋｅｔｔｌｅ就借ＣＥＳ發布ＡＩ翻譯旗艦產品Ｘ１

Ｉｎｔｅｒｐｒｅｔｅｒ Ｈｕｂ，如同耳機式的穿戴設備，可支援５種語言、２０人的同聲傳

譯。此外，如同一本書大小的智能手機連接鏡頭Ｈｅｓｔｉａ，能清晰拍攝月球坑洞、太陽黑子

，北美天文迷正期待用此迎接４月８日的日全食。

ＣＥＳ揭開２０２４技術趨勢新一頁，品牌聲名、商業營收、社會效率得以提升改進之外，

更創造新的連接、激發新的活力，ｔｈｅ Ｆｕｔｕｒｅ ｉｓ ＡＬＬ ＯＮ。

