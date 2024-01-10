《經濟通通訊社１０日專訊》中通快遞（０２０５７）位於浙江溫嶺大溪鎮的一個快遞點被

揭發有員工截留商家發出的貨物，再通過直播以低價賣出。中通快遞方面回應稱，涉事中通網點

已於昨日（９日）報警，將積極配合警方調查，同時會積極與客戶協商處理。溫嶺市大溪派出所

工作人員表示，派出所已受理此事，還在調查中。

據內媒報道，浙江台州溫嶺市有賣鞋的網店員工近幾個月發現時常被快遞公司提醒漏發貨物

，初時並未在意，直到本月４日在網上看到自己發出的貨物在一個直播間內售賣，男主播「直接

拆了快遞，像賣盲盒一樣，拆到甚麼賣甚麼……我們賣７９元的鞋子，他直接賣２９﹒９元」。

該員工隨後打聽到，涉事男子在中通快遞點工作，還打聽到其住址，於是找上門。結果發現

對方正在家中直播賣鞋，而快遞盒上的標簽與自家公司的一模一樣，垃圾桶還有公司的卡片，於

是報警。該員工翌日再去涉事男子工作的中通快遞點，發現現場囤積多達１６００份自家公司的

貨物，還有其他公司的貨物，部分貨物是去年１１月發貨；還有去年１２月３０日發貨的，「１

月４日就給我們賣出去了」。該員工於是再次報警。

該員工透露，公司在涉事快遞點發貨長達三年，近半年充值了１００多萬單的費用，初步核

對後發現實際只發了９０多萬單，而涉事男子在派出所做筆錄時，稱還有多名員工參與此事。該

員工又稱，快遞公司方面正積極配合，與受害者核對丟失貨物數量。（ｓｌ）

