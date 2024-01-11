《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》商務部新聞發言人束玨婷在例行發布會上

表示，當前全球的汽車市場正在逐步復甦，綠色低碳轉型加快，為各國車企提供了廣闊的發展空

間。商務部將持續跟蹤關注汽車貿易發展，推動構建公平、穩定、包容、便利的汽車貿易環境，

支持汽車企業不斷完善國際營銷服務體系，為各國消費者提供更多優質產品和服務，推動汽車貿

易的持續健康發展。

