《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國家主席習近平１０日在北京人民大會堂

同來華進行國事訪問的馬爾代夫總統穆伊茲舉行會談。兩國元首宣布，將中馬關係提升為全面戰

略合作夥伴關係。



＊增加直航航班，支持更多馬爾代夫學生來華留學＊



習近平指出，中方願同馬方一道，不斷拓展各領域交流合作，共同致力於打造中馬命運共同

體，願同馬方交流治國理政經驗，加強發展戰略對接，推進高質量共建「一帶一路」。雙方要加

強經貿投資、農業園區、藍色經濟、綠色經濟、數字經濟等領域合作，拓展海洋生態環境保護等

合作，加強人文交流。中方支持更多馬爾代夫優秀學生來華留學，推動增加兩國直航航班。

習近平指出，中馬同為發展中國家，在國際和地區事務中擁有相近看法和立場。雙方要密切

多邊溝通協作。中方願同馬方加強協調合作，落實聯合國氣候變化迪拜大會達成的共識，推動《

巴黎協定》全面有效實施。



＊穆伊茲 ：期待更多中國遊客赴馬旅遊＊



穆伊茲表示，馬方期待以構建全面戰略合作夥伴關係為契機，進一步拓展雙邊合作新渠道，

增加雙邊關係新內涵，推進高質量共建「一帶一路」，推動馬中關係取得更多新發展，為兩國人

民創造更多福祉。歡迎中方為促進人文交流採取的積極措施，期待更多中國遊客赴馬旅遊。馬方

支持習近平主席提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，願同中方在國際地區事務

中密切溝通協作，加強相互支持。

會談後，兩國元首共同見證簽署關於構建中馬全面戰略合作夥伴關係行動計劃以及共建「一

帶一路」、災害管理、經濟技術、藍色經濟、數字經濟、綠色發展、基礎設施和民生等領域多項

雙邊合作文件。

