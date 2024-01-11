《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》中國外交部部長王毅應約與俄羅斯外長拉

夫羅夫通電話。王毅說，中俄作為兩個負責任大國，應當就人類的未來和世界的前途加強戰略溝

通，形成更多戰略共識，開展更多戰略合作。

王毅表示，今年是中俄建交７５周年，也是中俄文化年開啟之年。雙方要按照兩國元首共識

，密切高層交往，推動雙邊務實合作深入發展。中方堅信俄方一定能順利完成國內重要政治議程

，保持國家的穩定和發展。

拉夫羅夫表示，新的一年，俄方願同中方保持高層交往，加強經貿、投資等領域合作，深化

體育、文化等人文交流，辦好俄中文化年，密切在國際事務中的溝通協調，共同推動兩國關係取

得更多新成果。他並表示，俄方堅持一個中國原則的立場堅定不移。



＊增強金磚國際影響力，推動合作取得更大成果＊



雙方就金磚合作、巴以衝突問題交換了意見。拉夫羅夫表示，俄方願同中方一道，推動金磚

合作取得更大成果，加強在巴以衝突問題上的溝通協調，維護中東地區和平穩定。

王毅表示，中方全力支持俄方作為今年金磚主席國辦好金磚峰會，願同俄方一道，增強金磚

國際影響力，推動金磚合作邁上新台階。中俄應繼續加強溝通協調，呼籲巴以衝突各方盡快停火

止戰，確保人道救援順利進行，朝著重啟「兩國方案」方向作出共同努力。

