《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》嗶哩嗶哩（０９６２６）昨日在上海舉辦

２０２４ ＡＤ ＴＡＬＫ營銷夥伴大會。嗶哩嗶哩副董事長兼ＣＯＯ李旎在大會上表示，Ｂ站

是一個日活破億的社區，既有高留存、高活躍的用戶，也有百萬量級的月活ＵＰ主，同時具備流

量價值和媒體價值的雙重屬性，Ｂ站的廣告價值顯而易見。「投Ｂ站投的是密度最高的年輕人，

投的是新增消費力，投的是現在＋未來。」

李旎又指，廣告是Ｂ站生態不可或缺的收入組成，也是新的增長引擎。Ｂ站一定要做好品牌

廣告。因為除了品牌廣告自身收入以外，也會帶來效果廣告和交易的增量收入。李旎透露，與之

前相比，Ｂ站合作的品牌總數增長了２４％，其中百萬級客戶的留存率高達９０％。

數據顯示，２００９年註冊Ｂ站的用戶，有６８％依然活躍在社區；新增用戶平均年齡在

２２歲，萬粉以上博主同比增長３６％，社區月均投稿量超過２０００萬。

目前，Ｂ站新用戶當月廣告價值增長超四成，老用戶廣告價值能夠提升四倍以上，７４％的

９０後會在Ｂ站貢獻收入價值。

