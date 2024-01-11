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AH股新聞

11/01/2024 11:02

《駐滬專電》嗶哩嗶哩李旎：廣告是Ｂ站生態不可或缺的收入組成

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》嗶哩嗶哩（０９６２６）昨日在上海舉辦
２０２４　ＡＤ　ＴＡＬＫ營銷夥伴大會。嗶哩嗶哩副董事長兼ＣＯＯ李旎在大會上表示，Ｂ站
是一個日活破億的社區，既有高留存、高活躍的用戶，也有百萬量級的月活ＵＰ主，同時具備流
量價值和媒體價值的雙重屬性，Ｂ站的廣告價值顯而易見。「投Ｂ站投的是密度最高的年輕人，
投的是新增消費力，投的是現在＋未來。」
　　李旎又指，廣告是Ｂ站生態不可或缺的收入組成，也是新的增長引擎。Ｂ站一定要做好品牌
廣告。因為除了品牌廣告自身收入以外，也會帶來效果廣告和交易的增量收入。李旎透露，與之
前相比，Ｂ站合作的品牌總數增長了２４％，其中百萬級客戶的留存率高達９０％。
　　數據顯示，２００９年註冊Ｂ站的用戶，有６８％依然活躍在社區；新增用戶平均年齡在
２２歲，萬粉以上博主同比增長３６％，社區月均投稿量超過２０００萬。
　　目前，Ｂ站新用戶當月廣告價值增長超四成，老用戶廣告價值能夠提升四倍以上，７４％的
９０後會在Ｂ站貢獻收入價值。

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