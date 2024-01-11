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AH股新聞

11/01/2024 17:33

《駐滬專電》仲量聯行：上海消費市場復甦，零售物業租賃保持穩定

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》仲量聯行今日公布的報告指，隨著上海消
費市場持續復甦，零售物業租賃保持穩定。
　　截止去年四季度末，上海核心商圈的零售物業的空置率為１１﹒４％，同比下降２﹒９個百
分點。非核心商圈有六個新項目入市，項目之間競爭加劇，因此空置率為１２﹒２％，同比下降
１個百分點。
　　去年四季度，上海優質零售物業淨吸納量為２６﹒８萬平方米，全年累計淨吸納７３萬平方
米，超過疫情前２０１９年全年的６１萬平方米。
　　供應方面，２０２３年全年共有核心商圈２個項目和非核心商圈１０個項目入市，總面積達
到６４﹒９５萬平方米。
　　租金方面，去年四季度核心商圈租金穩定在每平方米每天４６﹒６元（人民幣．下同），同
比下降０﹒２％。非核心商圈由於供應壓力較大，業主方提供了更多的租金優惠來吸引租戶，市
場平均租金同比下降４﹒２％至每平方米每天１６﹒８元，降幅較２０２２年均有收窄。
　　仲量聯行預計，２０２４年核心商圈供應有限，租賃需求穩定回升，將有助於空置率進一步
下降。就非核心商圈而言，２０２４年將迎來１０個新項目入市，市場整體入駐率和租金或將繼
續面臨挑戰，項目之間表現將進一步分化。

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