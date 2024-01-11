《經濟通通訊１１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同馬爾代夫總統穆伊茲會談

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家主席習近平１０日在人民大會堂同來華進行國事訪問的馬爾代夫總統穆伊茲舉行會談。兩國

元首宣布，將中馬關係提升為全面戰略合作夥伴關係。



暢通物流客流，激發經濟活力潛力

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

１月１０日零時起，全國鐵路實行新的列車運行圖，新圖的實施將進一步提升路網整體功能。專

家表示，隨著鐵路、公路路網不斷加密，中外航線加快恢復，活躍的客流、旺盛的物流，服務大

眾生產生活、經濟回升向好的功能有望進一步發揮。



多地密集部署新一輪國企改革

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近期，各地加速布局新一輪國企改革。重慶、河南、遼寧、四川等地相繼召開國有企業改革深化

提升行動推進會，部署２０２４年國資國企改革，推進戰略性重組專業化整合、加快布局戰略性

新興產業成關鍵詞。





《上海證券報》



習近平同馬爾代夫總統穆伊茲會談

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家主席習近平１０日在人民大會堂同來華進行國事訪問的馬爾代夫總統穆伊茲舉行會談。兩國

元首宣布，將中馬關係提升為全面戰略合作夥伴關係。



新年信貸投放忙，金融「糧草」助力穩基建促消費

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

開年以來，多地基礎設施、民生保障等領域重大項目開工，金融「糧草」持續提供助力。與此同

時，政策暖風持續吹拂房地產金融、普惠小微、製造業等領域，為經濟高質量發展營造良好的貨

幣金融環境。



上海發布促進股權投資高質量發展「３２條」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

上海市政府近日發布《關於進一步促進上海股權投資行業高質量發展的若干措施》，從優化股權

投資機構設立服務和行業管理、引導投早投小投科技、支持企業風險投資發展等９個方面提出

３２條舉措。





《證券時報》



第二十屆中紀委第三次全體會議公報

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中國共產黨第二十屆中紀委第三次全體會議，於２０２４年１月８日至１０日在北京舉行。國家

主席習近平出席全會並發表重要講話。李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等黨和國家

領導人出席會議。



中國保險投資官調查：投資前景預期偏中性樂觀

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

對於２０２４年投資前景，參與調查的保險投資官普遍持中性或樂觀態度，有３２％的投資官對

今年的投資前景「比較樂觀」，約５５％的投資官對投資前景的判斷是「中性」。



何立峰會見中證監國際顧問委員會委員一行

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國務院副總理何立峰１０日晚在京會見中證監國際顧問委員會委員一行時指出，中國經濟回升向

好、長期向好的基本趨勢沒有變，中國將持續深化資本市場改革和雙向開放，提升跨境投融資便

利度，吸引更多外資金融機構和長期資本來華展業興業。（ｌｃ）

