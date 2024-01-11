《神州經脈》滬深股市今早（１１日）再度窄幅低開，滬綜指低開０﹒１４％，盤中低見

２８６７﹒７２點，距離２０２２年４月創下的低位只得４點，不過華為鴻蒙概念炒高、科網股

衝前，帶動滬指重新上升，午後市況轉佳，滬指全日收升０﹒３１％，報２８８６﹒６５點；深

市反應更佳，深成指全日漲１﹒４７％，創業板指更漲１﹒９５％。

午後交投稍見活躍，兩市全日成交７１２１億元（人民幣．下同），按日增一成，陸股通淨

流入超過４２億元。

資本市場踏入新年後屢屢受挫，不過人民銀行至今未見大動靜，在淨回籠２﹒６萬億之後連

續兩日放水合共僅１８０億元，外界認為這是人行降準、政策降息或是使用其他寬鬆工具的前兆

。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早小幅高開於７﹒１７００後接連收復７﹒１７、

７﹒１６關口，收報７﹒１５９４，較上個交易日４時３０分收盤價升１１０點子，擺脫近一個

月低位，全日在７﹒１５４４至７﹒１７００之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０８７，較上個交易日跌３２點子，三連跌，續創去年

１２月１４日以來近一個月新低，與市場預測偏離續擴至５８０點，上個交易日報７﹒１０５５

。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國商務部官網公布，商務部部長王文濤今日與美國商務部長雷蒙多舉行通話。王文濤重

點就美國限制第三方對華出口光刻機、成熟製程芯片供應鏈調查、制裁打壓中國企業等表達嚴正

關切。中美並就各自關心的經貿問題進行了深入、務實的溝通，還就中美經貿領域國家安全邊界

問題進行了討論。此外，據英媒報道，在美國限制對華出口高性能處理器後，據報中國企業為了

研發ＡＩ技術，正在從大量廢棄電腦產品中分拆出由英偉達生產的舊晶片。



２﹒ ２０２４年首批國債昨日公開發行，據《中國證券報》引述財通證券宏觀首席分析師陳興

意見指，根據國債到期規模測算，全年國債發行規模或在９﹒６萬億元左右；至於德邦證券固收

首席分析師徐亮認為，假設２０２４年ＧＤＰ增長目標仍設定在５％水平，在財政赤字率目標設

定為３％、３﹒５％、３﹒８％三種情形下測算，國債發行規模分別約為９﹒４１萬億元、

１０﹒０４萬億元、１０﹒４２萬億元。至於地方債，陳興表示，考慮到當前財政穩增長的訴求

仍存，今年專項債限額或略大於２０２３年的３﹒８萬億元，但綜合地方政府投資需求和償債壓

力來看，預計２０２４年新增專項債或在４萬億元左右。



３﹒ 全國審計工作會議今日召開，２０２４年，審計署將重點審計重大區域規劃戰略實施、重

大投資項目建設，密切關注財政、貨幣、就業、產業、區域、科技、環保等政策協調配合情況，

重點開展大數據產業方面審計。同時，密切關注財政、金融、國企國資、外貿外資等關鍵領域重

大改革任務的落實和進展情況。深入揭示重大經濟貪腐、重大財務舞弊、重大財政造假等突出風

險。



４﹒ 中國汽車工業協會今發布的數據顯示，２０２３年內地汽車產銷量分別完成３０１６﹒１

萬輛和３００９﹒４萬輛，首次雙雙突破３０００萬輛，創歷史新高，同比分別增長１１﹒６％

和１２％。其中，出口４９１萬輛，同比增５８％，中國有望成為世界第一汽車出口國。另據公

安部統計，２０２３年新註冊登記機動車３４８０萬輛，同比增０﹒０５％，其中新註冊登記汽

車２４５６萬輛，同比增５﹒７３％，連續１０年超２０００萬輛。截至２０２３年底，全國新

註冊登記新能源汽車７４３萬輛，同比增３８﹒７６％，佔新註冊登記汽車數量的３０﹒２５％

。



５﹒ 商務部新聞發言人束玨婷在例行發布會上表示，當前全球的汽車市場正在逐步復甦，綠色

低碳轉型加快，為各國車企提供了廣闊的發展空間。商務部將持續跟蹤關注汽車貿易發展，推動

構建公平、穩定、包容、便利的汽車貿易環境，支持汽車企業不斷完善國際營銷服務體系，為各

國消費者提供更多優質產品和服務，推動汽車貿易的持續健康發展。



６﹒ 應世界經濟論壇創始人兼執行主席施瓦布、瑞士聯邦主席阿姆赫德、愛爾蘭總理瓦拉德卡

邀請，國務院總理李強將於１月１４日至１７日出席世界經濟論壇２０２４年年會，並對瑞士、

愛爾蘭進行正式訪問。



７﹒ 國家移民管理局今日起正式施行便利外籍人員來華５項措施，包括放寬來華外籍人員申辦

口岸簽證條件、樞紐空港口岸２４小時直接過境免辦查驗手續等等。此外，國家移民管理局外國

人管理司司長毛旭表示，新版外國人永久居留身份證去年簽發啟用以來，新申請及換發的人數大

幅增加，重點民生服務領域、重點地區的行業單位系統設備適配性改造基本完成，在華永居外籍

人員持永居證可以便利購買飛機票、火車票並乘機乘車，辦理賓館旅店入住手續等，還可以辦理

銀行、證券、外匯等金融業務。



８﹒ 在廣東，繼廣州之後，佛山市也出台房票安置政策。佛山市日前印發《佛山市國有土地上

房屋徵收與補償辦法》，《辦法》自２０２４年２月１日起施行，有效期５年。在補償與安置方

面，《辦法》明確，被徵收人可以選擇貨幣補償，也可以選擇房屋產權調換。具備實施條件的項

目，被徵收人可選擇房票等方式安置。（ｓｌ）

