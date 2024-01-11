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AH股新聞

11/01/2024 17:05

《神州經脈》中美商務部長通話關切光刻機限出口，汽車產銷創新高

　　《神州經脈》滬深股市今早（１１日）再度窄幅低開，滬綜指低開０﹒１４％，盤中低見
２８６７﹒７２點，距離２０２２年４月創下的低位只得４點，不過華為鴻蒙概念炒高、科網股
衝前，帶動滬指重新上升，午後市況轉佳，滬指全日收升０﹒３１％，報２８８６﹒６５點；深
市反應更佳，深成指全日漲１﹒４７％，創業板指更漲１﹒９５％。
　　午後交投稍見活躍，兩市全日成交７１２１億元（人民幣．下同），按日增一成，陸股通淨
流入超過４２億元。
　　資本市場踏入新年後屢屢受挫，不過人民銀行至今未見大動靜，在淨回籠２﹒６萬億之後連
續兩日放水合共僅１８０億元，外界認為這是人行降準、政策降息或是使用其他寬鬆工具的前兆

　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早小幅高開於７﹒１７００後接連收復７﹒１７、
７﹒１６關口，收報７﹒１５９４，較上個交易日４時３０分收盤價升１１０點子，擺脫近一個
月低位，全日在７﹒１５４４至７﹒１７００之間波動。
　　今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０８７，較上個交易日跌３２點子，三連跌，續創去年
１２月１４日以來近一個月新低，與市場預測偏離續擴至５８０點，上個交易日報７﹒１０５５

　
＊今日新聞精選＊
　
１﹒　中國商務部官網公布，商務部部長王文濤今日與美國商務部長雷蒙多舉行通話。王文濤重
點就美國限制第三方對華出口光刻機、成熟製程芯片供應鏈調查、制裁打壓中國企業等表達嚴正
關切。中美並就各自關心的經貿問題進行了深入、務實的溝通，還就中美經貿領域國家安全邊界
問題進行了討論。此外，據英媒報道，在美國限制對華出口高性能處理器後，據報中國企業為了
研發ＡＩ技術，正在從大量廢棄電腦產品中分拆出由英偉達生產的舊晶片。
　
２﹒　２０２４年首批國債昨日公開發行，據《中國證券報》引述財通證券宏觀首席分析師陳興
意見指，根據國債到期規模測算，全年國債發行規模或在９﹒６萬億元左右；至於德邦證券固收
首席分析師徐亮認為，假設２０２４年ＧＤＰ增長目標仍設定在５％水平，在財政赤字率目標設
定為３％、３﹒５％、３﹒８％三種情形下測算，國債發行規模分別約為９﹒４１萬億元、
１０﹒０４萬億元、１０﹒４２萬億元。至於地方債，陳興表示，考慮到當前財政穩增長的訴求
仍存，今年專項債限額或略大於２０２３年的３﹒８萬億元，但綜合地方政府投資需求和償債壓
力來看，預計２０２４年新增專項債或在４萬億元左右。
　
３﹒　全國審計工作會議今日召開，２０２４年，審計署將重點審計重大區域規劃戰略實施、重
大投資項目建設，密切關注財政、貨幣、就業、產業、區域、科技、環保等政策協調配合情況，
重點開展大數據產業方面審計。同時，密切關注財政、金融、國企國資、外貿外資等關鍵領域重
大改革任務的落實和進展情況。深入揭示重大經濟貪腐、重大財務舞弊、重大財政造假等突出風
險。
　
４﹒　中國汽車工業協會今發布的數據顯示，２０２３年內地汽車產銷量分別完成３０１６﹒１
萬輛和３００９﹒４萬輛，首次雙雙突破３０００萬輛，創歷史新高，同比分別增長１１﹒６％
和１２％。其中，出口４９１萬輛，同比增５８％，中國有望成為世界第一汽車出口國。另據公
安部統計，２０２３年新註冊登記機動車３４８０萬輛，同比增０﹒０５％，其中新註冊登記汽
車２４５６萬輛，同比增５﹒７３％，連續１０年超２０００萬輛。截至２０２３年底，全國新
註冊登記新能源汽車７４３萬輛，同比增３８﹒７６％，佔新註冊登記汽車數量的３０﹒２５％

　
５﹒　商務部新聞發言人束玨婷在例行發布會上表示，當前全球的汽車市場正在逐步復甦，綠色
低碳轉型加快，為各國車企提供了廣闊的發展空間。商務部將持續跟蹤關注汽車貿易發展，推動
構建公平、穩定、包容、便利的汽車貿易環境，支持汽車企業不斷完善國際營銷服務體系，為各
國消費者提供更多優質產品和服務，推動汽車貿易的持續健康發展。
　
６﹒　應世界經濟論壇創始人兼執行主席施瓦布、瑞士聯邦主席阿姆赫德、愛爾蘭總理瓦拉德卡
邀請，國務院總理李強將於１月１４日至１７日出席世界經濟論壇２０２４年年會，並對瑞士、
愛爾蘭進行正式訪問。
　
７﹒　國家移民管理局今日起正式施行便利外籍人員來華５項措施，包括放寬來華外籍人員申辦
口岸簽證條件、樞紐空港口岸２４小時直接過境免辦查驗手續等等。此外，國家移民管理局外國
人管理司司長毛旭表示，新版外國人永久居留身份證去年簽發啟用以來，新申請及換發的人數大
幅增加，重點民生服務領域、重點地區的行業單位系統設備適配性改造基本完成，在華永居外籍
人員持永居證可以便利購買飛機票、火車票並乘機乘車，辦理賓館旅店入住手續等，還可以辦理
銀行、證券、外匯等金融業務。
　
８﹒　在廣東，繼廣州之後，佛山市也出台房票安置政策。佛山市日前印發《佛山市國有土地上
房屋徵收與補償辦法》，《辦法》自２０２４年２月１日起施行，有效期５年。在補償與安置方
面，《辦法》明確，被徵收人可以選擇貨幣補償，也可以選擇房屋產權調換。具備實施條件的項
目，被徵收人可選擇房票等方式安置。（ｓｌ）

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