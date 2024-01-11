《鍾之日記》１月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



離岸人民幣走強，港股終於隨Ａ股造好，結束開年七連跌。恒指盤中升幅擴大，午後最多更

升３６２點，高見１６４５９，尾市升幅稍收窄，全日收市升２０４點或１﹒３％，報

１６３０２，主板成交超過９３７億元。



＊華為鴻蒙帶動，深市一片紅＊



滬深股市今早再度窄幅低開，滬綜指低開０﹒１４％，盤中低見２８６７﹒７２點，距離

２０２２年４月創下的低位只得４點，不過華為鴻蒙概念炒高、科網股衝前，帶動滬指重新上升

，午後市況轉佳，滬指全日收升０﹒３１％，報２８８６﹒６５點；深市反應更佳，深成指全日

漲１﹒４７％，創業板指更漲１﹒９５％。

午後交投稍見活躍，兩市全日成交７１２１億元人民幣，按日增長一成，陸股通淨流入超過

４２億元人民幣。



＊新能源車股反彈，比亞迪升３﹒８％＊



昨日蔚來（０９８６６）遭美銀下調評級而股價大跌，其他車股亦跌，今日新能源車板塊迎

反彈。首先獲中金唱好，預計２０２４年新能源車滲透率或將達４６％，銷量增速達３６％。頭

部品牌集中度提升，自主份額再創新高。

富瑞發表報告，預計今年中國新能源汽車銷量將按年增長３０％，達到約１２００萬輛，滲

透率達到４４％。該行認為，今年中國整體乘用車銷量按年溫和增長５％，達約２７００萬輛，

其中新能源汽車滲透率加快，今年將有１２０多款新車型上市，９０％為新能源汽車。

另外，中國汽車工業協會公布數據顯示，２０２３年內地汽車產銷量首次雙雙突破３０００

萬輛，創歷史新高；其中，出口接近５００萬輛，有望成為全球第一汽車出口國。新能源車已成

為中國汽車工業重要的增長點，出口帶動作用明顯。去年第四季度，比亞迪（０１２１１）更成

為全球最大的純電動車製造商。比亞迪今日收升３﹒８％，理想汽車（０２０１５）亦漲

４﹒４％，小鵬汽車（０９８６８）升３﹒１％，蔚來升１％。



＊美團走得快，搶灘香港市場成功＊



美團（０３６９０）外賣進軍香港市場，Ｋｅｅｔａ上架僅幾個月，就憑著大量補貼和優惠

贏得一定市佔率，成為香港第二大外賣平台。瑞銀分析師表示，美團旗下外賣平台ＫｅｅＴａ在

香港以及可能

他地方，對其他外賣平台構成嚴重威脅，尤其是ｆｏｏｄｐａｎｄａ的母公司Ｄｅｌｉｖｅｒｙ

Ｈｅｒｏ，因為其與美團外賣的客戶重疊度更高。

瑞銀分析，雖然美團成功打入香港市場是建基於補貼上，但是美團有著強勁的資產負債表，

可能會進行長期補貼，以動搖歐洲外賣平台在海外的領導地位。

美團夠爭氣，成為全日表現最佳藍籌，股價全日升５﹒４％，報７５﹒６元。



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