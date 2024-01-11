《經濟通通訊社１１日專訊》浙江省近日發布《加快培育民營跨國公司「絲路領航」行動計

劃》，提出到２０２５年，浙江民營跨國公司數量持續增長，納入培育庫的民營跨國公司累計

３００家以上，對外投資備案額佔比超過７０％；民營跨國公司領航企業達到１００家以上，重

點涵蓋先進製造業集群和現代服務業；總部功能集聚、產業帶動作用明顯、國際競爭力強的民營

跨國公司總部集群達到５個以上。

在健全培育機制方面，行動計劃要求全面梳理浙江以民營跨國經營企業，重點聚焦出口導向

型製造業企業、貿易龍頭企業、數字經濟平台企業、生產性服務企業，完善民營跨國公司培育入

庫標準，建立有進有出的動態培育機制。

在引導民營跨國公司有序布局方面，行動計劃提出將深化與東盟、《區域全面經濟夥伴關係

協定》（ＲＣＥＰ）成員國和共建「一帶一路」國家的合作，鞏固浙江在全球產業鏈中的地位。

行動計劃還提出，鼓勵企業與投資所在國龍頭企業、國家主權基金、國際資本開展合作；鼓

勵企業和境外跨國公司合作開發第三方市場；鼓勵民營企業與國有企業發揮各自優勢，「走出去

」共同發展；推進聯盟拓市，引導企業抱團開拓海外市場，承接工程項目。（ｌｃ）

